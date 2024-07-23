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Футболисты Динамо не пожали руки игрокам Партизана

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Футболисты Динамо не пожали руки игрокам Партизана

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Сегодня, 23 июня, проходит матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и сербским "Партизаном". Поединок начался в 21:00.

Перед стартом встречи киевляне просто подставили кулаки, а сербы по ним ударили.

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Учитывая недавнее участие сербов в соревнованиях на территории России, киевляне приняли решение отменить все двусторонние мероприятия между клубами, которые состоятся в контексте матча. Также динамовцы приняли решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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