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Футболисты Динамо не пожали руки игрокам Партизана
Это ожидалось
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Сегодня, 23 июня, проходит матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и сербским "Партизаном". Поединок начался в 21:00.
Перед стартом встречи киевляне просто подставили кулаки, а сербы по ним ударили.
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Учитывая недавнее участие сербов в соревнованиях на территории России, киевляне приняли решение отменить все двусторонние мероприятия между клубами, которые состоятся в контексте матча. Также динамовцы приняли решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах.
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