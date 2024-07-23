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Реализовали 11-метровый после опрометчивого фола. Партизан открывает счет в матче с Динамо

Лига Чемпионов
Обновлено

0:1

Реализовали 11-метровый после опрометчивого фола. Партизан открывает счет в матче с Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

23 июля стартовал матч "Динамо Киев" - "Партизан Белград" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

На экваторе первого тайма Салданья паненкой забил пенальти в ворота киевлян - Бущан завалился в левый от себя угол, а мяч парашютом упал по центру.

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Опрометчиво в своей штрафной площадке сыграл Караваев. Сначала защитник выиграл позицию у Калюлю, но мгновенно потерял преимущество, отпустил от себя мяч и ударил соперника сзади по ногам. После просмотра VAR арбитр указал на отметку.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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gulfstream
23.07.2024 в 21:40
Дуже добре памʼятаю, що точно так Караваєв вже підсирав, і привозив пенальті в свої ворота!!!
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Комментарии 2
gulfstream
23.07.2024 в 21:40
Дуже добре памʼятаю, що точно так Караваєв вже підсирав, і привозив пенальті в свої ворота!!!
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gulfstream
23.07.2024 в 21:57
Update: Все одно, немає виправдання на те, щоб так грати в своїй штрафній і не вперше.
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