Реализовали 11-метровый после опрометчивого фола. Партизан открывает счет в матче с Динамо

23 июля стартовал матч "Динамо Киев" - "Партизан Белград" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

На экваторе первого тайма Салданья паненкой забил пенальти в ворота киевлян - Бущан завалился в левый от себя угол, а мяч парашютом упал по центру.

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Опрометчиво в своей штрафной площадке сыграл Караваев. Сначала защитник выиграл позицию у Калюлю, но мгновенно потерял преимущество, отпустил от себя мяч и ударил соперника сзади по ногам. После просмотра VAR арбитр указал на отметку.