Квалификация ЛЧ. Динамо - Партизан 6:2. Никакого бизнеса, только личное

Матч чести и достоинства для "динамовцев". Прежде всего с точки зрения именно результата. Да и игра в исполнении "бело-синих" была огненная! Многие скучали именно по такому "Динамо".

Градус противостояния чувствовался с первых минут. Буяльский не пожал руку капитану "Партизана", а сами же "гробовщики" с самого начала активно шли в стыки и вгрызались в игроков украинской команды, эпизодами слишком грубо. Уже на первых секундах от грубости Сальданьи пострадал Бражко. К счастью, Владимир проявил боевые качества и продолжил поединок.

При этом, динамовцы достаточно быстро поняли этот настрой футболистов "Партизана" и подхватили данную тенденцию. В игровом же плане на старте конструктивнее в атаке выглядели именно подопечные Александра Шовковского. Прекрасная возможность была у Ярмоленко, который после перевода от Кабаева с нескольких метров пробивал "ножницами" - мяч прошел над воротами.

Часто "бело-синие" действовали через фланг Вивчаренко, на скорости разыгрывая мяч на чужой половине. Однако, очень не хватало точности в завершающей стадии. Тот же Ярмоленко промахнулся после подачи с углового, а выстрел Буяльского из пределов штрафной площадки оказался слабоват.

Украинцы вели и контролировали игру, но дальше случился алогичный пенальти. Нет, "точка" была, просто этот эпизод не выходил из общей логики и сценария матча. Караваев довольно неуклюже в собственной штрафной сыграл в ногу Калулу, а уже вышеупомянутый Сальданья перебросил Бущана "паненкой" - 0:1.

После этого вице-чемпион Украины завелся и начал давить с новой силой. Особенно, "Динамо" нарастило темп после экватора первого тайма. Киевляне обстреливали ворота первого номера сербов со всех позиций и разрывали фланги, однако кожаный ну никак не хотел лезть в ворота. И здесь подопечным СаШо нужно отдать должное. Динамовцы не стушевались и все-таки зажали идейного оппонента. Да еще и как! Три мяча за пять минут! Сюда!

Сначала после передачи Кабаева классно расписался Шапаренко, а сразу после этого отскоки после ударов Бражко и Караваева помогли мячу найти правильного адресата.

"Динамо" не выключило высокий прессинг и в начале второй половины. Номинальные хозяева явно почувствовали запах крови и стремились довести счет до разгромного. Так и произошло. Кабаев практически без сопротивления протащил мяч на дриблинге, сместился в центр и прошил стража ворот сербов. Показательная доминация - 4:1. Наши футболисты однозначно поймали кураж и продолжали прессинговать участников "Братского кубка".

С течением времени игра успокоилась. У сербов хватало брака в передачах, а украинцам - ну куда было спешить...? Но "Партизан" не спал, а подстерегал потерю концентрации от футболистов столичного коллектива. Сальданья буквально занес снаряд в ворота. Проблемы в обороне, по сравнению с прошлым сезоном, в исполнении динамовцев никуда не исчезли. В атаке у киевлян получалось все значительно, значительно лучше. Даже, не побоимся сказать - в атаке все было идеально. Нужно было гнуть свою линию дальше. Тем более, сербы всем своим видом позволяли это делать, допуская большие разрывы и свободные зоны за своими спинами.

Моменты с определенной периодичностью со стороны динамовцев продолжали возникать. В частности, очень хотел отличиться лучший бомбардир прошлой кампании УПЛ - Ванат.

Однако, в общем, того энтузиазма с первого тайма не было. Хотя игра для "Динамо" точно давалась, можно было выжимать больше и закрывать эту пару еще до ответного матча. И, киевляне открыли второе дыхание и воспользовались этим. Бражко мощно приложился со штрафного, Волошин поборолся, а Попов затолкал в ворота. Тотальное уничтожение. Команда Шовковского переиграла подопечных Станоевича по всем параметрам. Нет, даже не так, "Динамо" уничтожило и растоптало своего соперника!

Мотивация, динамика, желание и нацеленность на ворота - все это было на высоком уровне в этот вечер от "Динамо". Как сказал бы классик: "Загнали собачку в будку".

"Бело-синие" ставят на место сербов, хотя и снова, откровенно, сами себе привезли проблемы в обороне. Ну а "гробовщикам"... Остается хоронить самих себя. Встретимся в Белграде.

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 23-е июля

Польша, Люблин. "Арена Люблин"

"Динамо" - "Партизан" 6:2

Голы: Шапаренко 40, Бражко 43, Караваев 45+1, Кабаев 55, Попов 83, Пихаленок 90+3 - Сальданья 21 (пенальти), 66

"Динамо": Бущан - Караваев (Малыш 46), Дячук, Попов, Вивчаренко - Буяльский (Пихаленок 46), Бражко (Андриевский 86), Шапаренко (Лонвейк 86) - Ярмоленко (Волошин 69), Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальйос, Биловар, Дубинчак, Пихаленок.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Партизан": А. Йованович - де Медина (Филипович 60), Маркович, Муякич, Антич - Арриага, Го (Щекич 46), Захид (Натхо 59) - Ксандер (Ибрагим 60), Сальданья, Калулу (Трифунович 77).

Запасные: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекич, Филипович, Ибрагим, Трифунович, Степанович, Лазаревич.

Главный тренер: Александар Станоевич.

Предупреждения: Сальданья 1, Де Медина 11, Бражко 47, Арриага 81.

Арбитр: Кристиан Дингерт (Германия)