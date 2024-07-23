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Квалификация ЛЧ. Динамо - Партизан 6:2. Никакого бизнеса, только личное

Лига Чемпионов
Обновлено

Киевляне уничтожили и поставили на место друзей оккупантов

Квалификация ЛЧ. Динамо - Партизан 6:2. Никакого бизнеса, только личное

Фото пресслужби ФК "Динамо"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч чести и достоинства для "динамовцев". Прежде всего с точки зрения именно результата. Да и игра в исполнении "бело-синих" была огненная! Многие скучали именно по такому "Динамо".

Градус противостояния чувствовался с первых минут. Буяльский не пожал руку капитану "Партизана", а сами же "гробовщики" с самого начала активно шли в стыки и вгрызались в игроков украинской команды, эпизодами слишком грубо. Уже на первых секундах от грубости Сальданьи пострадал Бражко. К счастью, Владимир проявил боевые качества и продолжил поединок.

При этом, динамовцы достаточно быстро поняли этот настрой футболистов "Партизана" и подхватили данную тенденцию. В игровом же плане на старте конструктивнее в атаке выглядели именно подопечные Александра Шовковского. Прекрасная возможность была у Ярмоленко, который после перевода от Кабаева с нескольких метров пробивал "ножницами" - мяч прошел над воротами.

Часто "бело-синие" действовали через фланг Вивчаренко, на скорости разыгрывая мяч на чужой половине. Однако, очень не хватало точности в завершающей стадии. Тот же Ярмоленко промахнулся после подачи с углового, а выстрел Буяльского из пределов штрафной площадки оказался слабоват.

Украинцы вели и контролировали игру, но дальше случился алогичный пенальти. Нет, "точка" была, просто этот эпизод не выходил из общей логики и сценария матча. Караваев довольно неуклюже в собственной штрафной сыграл в ногу Калулу, а уже вышеупомянутый Сальданья перебросил Бущана "паненкой" - 0:1.

После этого вице-чемпион Украины завелся и начал давить с новой силой. Особенно, "Динамо" нарастило темп после экватора первого тайма. Киевляне обстреливали ворота первого номера сербов со всех позиций и разрывали фланги, однако кожаный ну никак не хотел лезть в ворота. И здесь подопечным СаШо нужно отдать должное. Динамовцы не стушевались и все-таки зажали идейного оппонента. Да еще и как! Три мяча за пять минут! Сюда!

Сначала после передачи Кабаева классно расписался Шапаренко, а сразу после этого отскоки после ударов Бражко и Караваева помогли мячу найти правильного адресата.

"Динамо" не выключило высокий прессинг и в начале второй половины. Номинальные хозяева явно почувствовали запах крови и стремились довести счет до разгромного. Так и произошло. Кабаев практически без сопротивления протащил мяч на дриблинге, сместился в центр и прошил стража ворот сербов. Показательная доминация - 4:1. Наши футболисты однозначно поймали кураж и продолжали прессинговать участников "Братского кубка".

С течением времени игра успокоилась. У сербов хватало брака в передачах, а украинцам - ну куда было спешить...? Но "Партизан" не спал, а подстерегал потерю концентрации от футболистов столичного коллектива. Сальданья буквально занес снаряд в ворота. Проблемы в обороне, по сравнению с прошлым сезоном, в исполнении динамовцев никуда не исчезли. В атаке у киевлян получалось все значительно, значительно лучше. Даже, не побоимся сказать - в атаке все было идеально. Нужно было гнуть свою линию дальше. Тем более, сербы всем своим видом позволяли это делать, допуская большие разрывы и свободные зоны за своими спинами.

Моменты с определенной периодичностью со стороны динамовцев продолжали возникать. В частности, очень хотел отличиться лучший бомбардир прошлой кампании УПЛ - Ванат.

Однако, в общем, того энтузиазма с первого тайма не было. Хотя игра для "Динамо" точно давалась, можно было выжимать больше и закрывать эту пару еще до ответного матча. И, киевляне открыли второе дыхание и воспользовались этим. Бражко мощно приложился со штрафного, Волошин поборолся, а Попов затолкал в ворота. Тотальное уничтожение. Команда Шовковского переиграла подопечных Станоевича по всем параметрам. Нет, даже не так, "Динамо" уничтожило и растоптало своего соперника!

Мотивация, динамика, желание и нацеленность на ворота - все это было на высоком уровне в этот вечер от "Динамо". Как сказал бы классик: "Загнали собачку в будку".

"Бело-синие" ставят на место сербов, хотя и снова, откровенно, сами себе привезли проблемы в обороне. Ну а "гробовщикам"... Остается хоронить самих себя. Встретимся в Белграде.

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 23-е июля

Польша, Люблин. "Арена Люблин"

"Динамо" - "Партизан" 6:2

Голы: Шапаренко 40, Бражко 43, Караваев 45+1, Кабаев 55, Попов 83, Пихаленок 90+3 - Сальданья 21 (пенальти), 66

"Динамо": Бущан - Караваев (Малыш 46), Дячук, Попов, Вивчаренко - Буяльский (Пихаленок 46), Бражко (Андриевский 86), Шапаренко (Лонвейк 86) - Ярмоленко (Волошин 69), Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальйос, Биловар, Дубинчак, Пихаленок.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Партизан": А. Йованович - де Медина (Филипович 60), Маркович, Муякич, Антич - Арриага, Го (Щекич 46), Захид (Натхо 59) - Ксандер (Ибрагим 60), Сальданья, Калулу (Трифунович 77).

Запасные: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекич, Филипович, Ибрагим, Трифунович, Степанович, Лазаревич.

Главный тренер: Александар Станоевич.

Предупреждения: Сальданья 1, Де Медина 11, Бражко 47, Арриага 81.

Арбитр: Кристиан Дингерт (Германия)

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1 голосов
Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
23.07.2024 в 23:32
Не имели права киевляне сыграть спустя рукава ! Тут сказался и провал сборной на евро , и главное это выезд сербов в росию на товарищеские матчи ((((( Напомню что много сербов поддерживают путина и эту страшную войну против нас (((((Конечно Динамо приятно всех удивило !!! Глаза у всех игроков горели - никто тупо не стоял !!! Ещё пару таких хороших игр и многие болельщики Динамо , которые были ранее разочарованы игрой команды последнее время , повернутся обратно лицом к Динамо !!!Это та победа , которую ждала вся Украина !!!З ПЕРЕМОГОЮ УСІХ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!
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7
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Комментарии 56
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Американец 2000 (Харьков)
23.07.2024 в 23:32
Не имели права киевляне сыграть спустя рукава ! Тут сказался и провал сборной на евро , и главное это выезд сербов в росию на товарищеские матчи ((((( Напомню что много сербов поддерживают путина и эту страшную войну против нас (((((Конечно Динамо приятно всех удивило !!! Глаза у всех игроков горели - никто тупо не стоял !!! Ещё пару таких хороших игр и многие болельщики Динамо , которые были ранее разочарованы игрой команды последнее время , повернутся обратно лицом к Динамо !!!Это та победа , которую ждала вся Украина !!!З ПЕРЕМОГОЮ УСІХ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!
sticker
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7
1
Лекарь (село Дарниця)
23.07.2024 в 23:32
Підкажіть, хто розбирається, якщо Динамо пройде сербів, то Ліга Європи забезпечена?
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5
0
Dr. House (Поділля)
23.07.2024 в 23:36
ЛК забезпечена. Для ЛЄ треба пройти ще один етап: або Рейнджерс, або ц випадку невдачі плей-оф ЛЄ
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0
0
JudgeDredd (Киев)
23.07.2024 в 23:26
От на таке Динамо приємно дивитися! Дай Боже СаШо так і надалі.
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5
0
Геродот (Винница)
23.07.2024 в 23:25
Игра показала, что на поле были две команды совершенно разного класса. Динамо превосходило Партизан во всем: технике, тактике, скорости принятия решений. В защите у сербов вообще был проходной двор: бегали как овцы, часто оставляя игроков Динамо в своей штрафной совершенно одних. Отсюда и куча голов. Понятно, что ответный матч превращается в формальность. Главное, чтобы ненужных травм не было, потому что сербы, понимая что пролетели, могут играть очень грубо. Респект Динамо за отличный матч, сейчас все украинские болелы должны поддерживать наши клубы в еврокубках, несмотря на то, за какие клубы они болеют в чемпионате Украины.
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6
1
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scorpius (Ck)
23.07.2024 в 23:23
Ну молодцы конечно. Нечасто смотрю игры с участием Динамо в еврокубках и скажу что впервые за долгое время игра киевлян не вызывала у меня рвотный рефлекс. Вдвойне приятно что наказали сербов. Единственная вещь вызывающая вопросы это дизайн формы))
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2
1
Лекарь (село Дарниця)
23.07.2024 в 23:20
Динамо здивувало. Здивувало приємно! Дякую хлопцям за цей виплеск ненависті до поплічників окупантів. Сподіваюсь, в наступному матчі гравці Динамо не розслабляться!
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6
1
Харьковчанин (Харків)
23.07.2024 в 23:19
Приємно порадували, що саме цікаве не лише результатом, але й грою. Хоча ріень Партизану виявився приблизно ношої Перошої ліги.
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6
1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
23.07.2024 в 23:19
Шестеро різних гравців забили - це дуже добре. Причому 2 , це захисники. Шапаренко - молодець.
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8
0
жека-киев (биг виладж)
23.07.2024 в 23:18
Наші були на клас вище..Сашо підготував команду це факт. Може він і тренер. Не всі позиції в Динамо закриті, видно навіть з цим суперником..Незрозуміло чого не було Тимчика? Каравай якісний але сезон і навіть матч, високої інтенсивності не вивезе, вже старий. Малий ше дитина. Якщо Суркіс продасть Тимчика буде біда зправа в захисті.. Дячук, молодий і кремезний, але 2 момента запоров, гол проспав. Шоб там був технічний і більш досвідчений Сирота? А його нема ..Ванат швидко бігав, але все мимо гри. Схоже шо це другий Беседін. Який там Дортмунд))). .Піхаленок - гарне придбання. Головне здоров'я Шапаренко, от тепер, вже можна сказати повернувся! Разом з Бражком, це наші 2 тузи. Якщо їх Суркіс по жлобству швидко продасть - жоден тренер, це нічим не компенсує. Партизан щось незрозуміле. Там завжди була сильна школа. Навіщо їм ці 2го сотні легіонери, я не зрозумів. Невже в Сербії немає власних дров?
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7
1
kuandrew12 (Львів)
23.07.2024 в 23:16
Дуже потужно сьогодні Динамо виглядало, дихалку партизану перекрили повністю. Надіємось Динамо відновлюється до колишніх часів.
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7
1
ДобрийВечір (Трип’ять)
23.07.2024 в 23:19
Боюсь наврочити, але хто якщо не Шовковський…
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4
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metall5291 (Kharkiv)
23.07.2024 в 23:16
Динамо приятно удивило, браво. А вот сербы не удивили, отвратительная, грязно играющая команда. Ответная игра простой не будет (не взирая на комфортный счет). Ибо поехать украинской команде в Белград, это почти как в мацкву. Опасаюсь не без оснований , всякого рода грязных провокаций, как на самом футбольном поле, так и вне его. Удачи нашим парням.
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9
0
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Вarcelinius
23.07.2024 в 23:15
Короче сербов мы прошли, а кто дальше?
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2
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gulfstream
23.07.2024 в 23:16
Рейнджерс
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0
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Вarcelinius
23.07.2024 в 23:21
Та.. легкотня, ёп.
 
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gulfstream
23.07.2024 в 23:27
50 на 50. потім плей-офф для переможців (4й раунд)
 
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Петро Прутень (Львів)
23.07.2024 в 23:15
Молодці! Динамо Київ відроджується! Так і далі продовжувати)Фанам на стадіоні - Великий Respect
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4
0
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Вarcelinius
23.07.2024 в 23:19
Ой только давайте без этих вот видроджуеться и всё такое... давайте без громких слов. Этот Партизан же полное дно.
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oda1979 (Запорожье)
23.07.2024 в 23:38
Полное дно это ты , барсел@х
 
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Yarik1978 (Саджівка)
23.07.2024 в 23:13
Добили, курва, русскіх партізан!
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.07.2024 в 23:13
Такий футбол це велика насолода, Динамо - вищий клас! Та й ще своїм футболом добряче і показово принизили ординських посіпак. Слава Динамо, Слава Україні!
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6
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
23.07.2024 в 23:13
Динамо - молодці! Дай Боже, щоб в далі - так! Чорнобривець - дно? Чи мені здалось?
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0
0
gulfstream
23.07.2024 в 23:11
Хочу виділити заміни від Шовковського після першого тайму.
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5
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ДобрийВечір (Трип’ять)
23.07.2024 в 23:11
Взагалі не було сумнівів в перемозі киян, серби- відстій.
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2
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
23.07.2024 в 23:10
Якби Динамо програло, то тут би хейтери Динамо написали б 1000 коментів, а так, щось немає їх. Куди вони поділись , цікаво?
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5
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Zapp Brannigan (Київ)
23.07.2024 в 23:12
Ну такій команді програти - то сором! Минай стільки від ДК не пропускав!
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kernoooo (Perth)
23.07.2024 в 23:10
Кажется Динамо нужно соперники типа Партизана и Фенербахче с Арисом чтоб они играли
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magnum power (БОМЖ)
23.07.2024 в 23:06
правильний настрій допомагає грати у футбол. особливо проти такого ворога.
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7
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Вarcelinius
23.07.2024 в 23:06
Сербска партизанен сдавайся, пся крев!
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Djarik
23.07.2024 в 23:03
Сербська курва соснула!
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7
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.07.2024 в 23:02
Молодці! Прекрасний результат!
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Zapp Brannigan (Київ)
23.07.2024 в 23:02
Србе на врбе! Вацко мабуть особливо радується))А взагалі, такі ж емоції, як тоді, коли Міля похоронив спартак))
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Вarcelinius
23.07.2024 в 23:01
Я знал, я верил! Спасибо Боженька, спасибо! Таки внял.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
23.07.2024 в 23:06
А часом не був проти Динамо? Ти ж за Шахтар вболіваєш?
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Вarcelinius
23.07.2024 в 23:08
В анонс зырь.
 
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Вarcelinius
23.07.2024 в 23:10
В еврокубках я болею за все без исключения украинские команды, я ж украинец, а не жажа.
 
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
23.07.2024 в 23:14
Ок, гляну. Я тож за наших всіх вболіваю.
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Spokoyno (Київ)
23.07.2024 в 23:00
Нічого особисто... утім за "братерство з вбивцями" треба відповідати! Матч, який почався не дуже вдало, закінчився погромом рашистських посіпак! Проте попереду ще один не простий матч... ми прекрасно розуміємо, що +4 добрий старт, але... в разі якщо у сербів не буде щось виходити вони скотяться до грубощив та відвертого хамства!
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6
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walkacom (Киев)
23.07.2024 в 23:00
жужа 10 штук профукал но для него это копейки)))
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tekutiev (донецк,Украина)
23.07.2024 в 23:11
нет у этого балабола никаких денег.
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
23.07.2024 в 23:00
Роз@уярили під@расів
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4
1
Romerik (YNWA)
23.07.2024 в 23:00
Срби на врбе. Загнали собаку в будку і так далі. Але не хочеться витрачати букви на цих п"дерасів
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8
1
Algrab (Костопiль)
23.07.2024 в 23:00
Це точно....
Ответить
4
0
lucky_guy
23.07.2024 в 22:58
Вау, це було неочіквано потужно. Розвалили підрснявлених сербів. Бражко вогонь
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7
0
grasshopper1 (Харьков)
23.07.2024 в 22:57
Немного слезы на глазах. Такого Динамо я не видел очень давно. Бражко - Шапаренко - Пихаленок прям огонь... Вертикальный футбол. Бездна ударов по воротам. Никто не тянет время, не сушит игру... Шовоквскому большое спасибо за такое удовольствие...
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9
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
23.07.2024 в 23:07
Мені здалось, чи в нападі - дно?
Ответить
0
2
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
23.07.2024 в 23:08
* н.е.г.р. в нападі - дно
 
0
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Algrab (Костопiль)
23.07.2024 в 22:57
Гарно опустили підх.йловників...
Ответить
4
0
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Вarcelinius
23.07.2024 в 22:57
С победой брат!
Ответить
4
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Будєм разбіратся (Київ)
23.07.2024 в 22:57
І тебе! )) Як бальзам на душу)
Ответить
3
0
Конфуцій (Львів)
23.07.2024 в 22:56
Респектище!
Ответить
8
0
Будєм разбіратся (Київ)
23.07.2024 в 22:56
Розвалом српского дупла задоволений
Ответить
7
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.07.2024 в 22:56
Молодці усі без виключення.
Ответить
7
0
Не дармоед (Запорожье)
23.07.2024 в 22:56
Красавцы!
Ответить
5
0
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Вarcelinius
23.07.2024 в 22:55
Сосать Жажа, сосать!
Ответить
4
2

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