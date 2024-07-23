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Перевернули матч. Динамо трижды забило Партизану под занавес первого тайма
Вот это так в раздевалку
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Под занавес первой 45-минутки киевское "Динамо" сравнивает счет в матче с «Партизаном». Отличился Шапаренко. Кабаев получил мяч на левом фланге, придержал и покатил снаряд под удар партнеру - Николай мощно вколотил по воротам, голкипер лишь задел сферу рукой.
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Сразу же динамовцы забивают второй. Отличился Бражко. Суматоха возникла в штрафной площадке сербов, в результате серии ошибок от соперников мяч оказался на ноге Владимира - снова мощный удар, и снаряд от стойки залетел в ворота "Партизана".
И это еще не все. Караваев забил третий гол в ворота сербов и исправился за свою ошибку в эпизоде с пенальти. Ванат нашел Александра на правом углу штрафной, тот пробил, его удар с рикошетом от оппонента таки влетел в сетку.
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