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Кабаев забивает 4-й гол Динамо в матче с Партизаном

Лига Чемпионов
Обновлено

Гол на 55-й минуте поединка

Кабаев забивает 4-й гол Динамо в матче с Партизаном

fcdynamo.com

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"Динамо" до перерыва забило три мяча за пять минут в ворота "Партизана" (Белград) в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

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На старте второго тайма прошла быстрая атака киевлян, Владислав сам протащил мяч, сместился под удар и вколотил из-за пределов штрафной - голкипер сербов справиться с этим выстрелом не смог.

Текущий счет - 4:1.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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