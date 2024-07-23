Кабаев забивает 4-й гол Динамо в матче с Партизаном

"Динамо" до перерыва забило три мяча за пять минут в ворота "Партизана" (Белград) в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На старте второго тайма прошла быстрая атака киевлян, Владислав сам протащил мяч, сместился под удар и вколотил из-за пределов штрафной - голкипер сербов справиться с этим выстрелом не смог.

Текущий счет - 4:1.