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Кабаев забивает 4-й гол Динамо в матче с Партизаном
Гол на 55-й минуте поединка
fcdynamo.com
"Динамо" до перерыва забило три мяча за пять минут в ворота "Партизана" (Белград) в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.
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На старте второго тайма прошла быстрая атака киевлян, Владислав сам протащил мяч, сместился под удар и вколотил из-за пределов штрафной - голкипер сербов справиться с этим выстрелом не смог.
Текущий счет - 4:1.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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