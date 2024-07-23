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Партизан сокращает разрыв в счете на табло - 4:2
Соперники сокращают разрыв в счете
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Партизан Белград" сумел отыграть еще один мяч у "Динамо".
После размашистой атаки сербы забили свой второй мяч. "Партизан" резко перевел игру с правого фланга на левый, далее последовал прострел во вратарскую, где Салданья продавил Дячука и занес снаряд за линию.
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Текущий счет – 4:2.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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