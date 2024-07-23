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Квалификация ЛЧ. Динамо - Партизан - 6:2. Видео голов и обзор матча
6:2
ФК Динамо
23 июля состоялся матч "Динамо Киев" - ФК "Партизан Белград" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.
На 22-й минуте первого тайма Салданья Паненкой забил пенальти в ворота киевлян.
Затем киевляне сумели забить сразу три гола до перерыва.
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На старте второго тайма прошла быстрая атака киевлян, Кабаев вколотил из-за пределов штрафной.
На 66-й минуте матча соперники сократили разрыв - 4:2.
Под конец второго тайма "Динамо" забивает еще два гола.
Динамо - Партизан - 6:2
Голы: Шапаренко (41'), Бражко (42'), Караваев (45+1'), Кабаев (55'), Попов (83'), Пихаленок (92') - Салданья (21' (пен), 66').
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