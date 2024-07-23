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Динамо забивает свой пятый гол в ворота Партизана
Динамо лидирует
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" снова забивает в матче против ФК "Партизан Белград“.
Бражко эффектно пробил со штрафного, голкипер отбил мяч в перекладину. От каркаса снаряд отскочил к Волошину, Назарий быстро сбросил Попову под расстрел ворот.
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Текущий счет – 5:2
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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