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Динамо забивает свой пятый гол в ворота Партизана

Лига Чемпионов
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Динамо лидирует

Динамо забивает свой пятый гол в ворота Партизана

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" снова забивает в матче против ФК "Партизан Белград“.

Бражко эффектно пробил со штрафного, голкипер отбил мяч в перекладину. От каркаса снаряд отскочил к Волошину, Назарий быстро сбросил Попову под расстрел ворот.

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Текущий счет – 5:2

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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