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Динамо разгромило Партизан: киевляне одержали самую крупную еврокубковую победу за восемь лет

Лига Чемпионов
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Динамо разгромило Партизан: киевляне одержали самую крупную еврокубковую победу за восемь лет

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

"Динамо" одержало разгромную победу над "Партизаном“ из Белграда в матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов, забив шесть мячей.

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Этот результат становится крупнейшим еврокубковым разгромом "Динамо" с 2016 года, в котором они забивают шесть мячей и выигрывают с разницей минимум в четыре.

Напомним, что тогда киевляне победили "Бешикташ" со счетом 6:0 в групповом этапе Лиги Чемпионов-2016/17.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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