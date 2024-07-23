Динамо разгромило Партизан: киевляне одержали самую крупную еврокубковую победу за восемь лет

"Динамо" одержало разгромную победу над "Партизаном“ из Белграда в матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов, забив шесть мячей.

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Этот результат становится крупнейшим еврокубковым разгромом "Динамо" с 2016 года, в котором они забивают шесть мячей и выигрывают с разницей минимум в четыре.

Напомним, что тогда киевляне победили "Бешикташ" со счетом 6:0 в групповом этапе Лиги Чемпионов-2016/17.