Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо разгромило Партизан: киевляне одержали самую крупную еврокубковую победу за восемь лет
Вот так
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
"Динамо" одержало разгромную победу над "Партизаном“ из Белграда в матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов, забив шесть мячей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Этот результат становится крупнейшим еврокубковым разгромом "Динамо" с 2016 года, в котором они забивают шесть мячей и выигрывают с разницей минимум в четыре.
Напомним, что тогда киевляне победили "Бешикташ" со счетом 6:0 в групповом этапе Лиги Чемпионов-2016/17.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Ирак U-23 - Украина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Шовковский: Динамо отказалось от всех официальных мероприятий в матчах с Партизаном
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Лупашко вернул в Карпаты футболистов, на которых уже не рассчитывал Маркевич
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн