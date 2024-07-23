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"Туда их!" Шахтер поздравил Динамо с победой над Партизаном
Туда их!
Фото пресслужби ФК "Динамо"
Сегодня, 23 июля, "Динамо" и "Партизан" сыграли свой первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.
В сверхрезультативном матче
После завершения встречи пресс-служба донецкого "Шахтера" под постом пресс-службы "Динамо" в Telegram оставила комментарий: "Туда их! С победой!"
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JudgeDredd (Киев)
23.07.2024 в 23:39
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