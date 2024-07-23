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"Туда их!" Шахтер поздравил Динамо с победой над Партизаном

Лига Чемпионов
Обновлено

Туда их!

"Туда их!" Шахтер поздравил Динамо с победой над Партизаном

Фото пресслужби ФК "Динамо"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 июля, "Динамо" и "Партизан" сыграли свой первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

В сверхрезультативном матче киевляне обыграли соперника, 6:2.

После завершения встречи пресс-служба донецкого "Шахтера" под постом пресс-службы "Динамо" в Telegram оставила комментарий: "Туда их! С победой!"

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Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
23.07.2024 в 23:39
Гарно дякую)
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Комментарии 3
JudgeDredd (Киев)
23.07.2024 в 23:39
Гарно дякую)
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
23.07.2024 в 23:29
Молодці ) Красиво
Ответить
5
0
Лекарь (село Дарниця)
23.07.2024 в 23:27
Дякую, кротики!
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4
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