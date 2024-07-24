"Абсолютное унижение в Польше". Обзор послематчевой сербской прессы

Градус напряжения, которое царило накануне матча между киевским "Динамо" и сербским "Партизаном" (6:2), трудно переоценить. Идеологические причины этого противостояния заставляли украинских болельщиков воспринимать его как матч чести, матч достоинства. Накануне команда Александра Шовковского чувствовала огромное давление из-за принципиальности этой игры и ответственности за результат перед всей страной. С давлением "динамовцы" справились, за что заслужили немало комплиментов, в отличие от своих оппонентов, которых местные СМИ разнесли в пух и прах.

Насколько сербские издания были острыми на язык и какие именно причины они видят в этом поражении? Давайте разбираться подробнее.

Если вы ожидали какого-то детального освещения политической стороны данного противостояния, то сербские коллеги решили особо не заострять на этом внимание. Только издание Pink.rs выдало короткое: "В связи с известной ситуацией в Украине, матч проходил в польском Люблине", а MozzartSport написали: "Сербская команда просто не успевала за физической скоростью, скоростью мышления и принятия решений своих соперников. Они были вынуждены протянуть руку украинцам с просьбой спасения несмотря на то, что соперник нагло отказался пожимать руки перед стартом поединка". Все-таки отказ от рукопожатий показался сербам настоящей наглостью.

"Не обманывайте сами себя: у Партизана нет команды", — вот с таким заголовком вышло издание MozzartSport. Автор послематчевого отчета отмечает, что такое "Динамо" в масштабах европейского футбола для "Партизана" — это космический корабль. Несмотря на то, что он сам признает разницу в классе команд, журналист все же называет такой результат "позором".

"Даже тот факт, что "динамовцы" отказались пожать им руки, не разозлил белградцев, которые сейчас банально не имеют команды, способной конкурировать на высоком уровне международного футбола. Это выглядело как матч молодежной команды против взрослой, абсолютно неравный бой".

Далее автор подробно описывает то, почему "Партизан" пока не может выйти на необходимый и желаемый уровень и приводит вот такой пример: "Например, у "Партизана" нет футболиста класса Ярмоленко, нет такого проворного игрока как Шапаренко, такого мобильного, как Бражко, или быстрого, как Буяльский".

Издание Sportske решило не бросаться на "Партизан" с невероятной критикой, вместо этого они вспомнили о невероятном камбэке белградцев, который состоялся 40 лет назад против "Куинз Парк Рейнджерс". Тогда "Партизан" также проиграл первый матч двухматчевого противостояния со счетом 6:2, но затем оформил камбэк и выиграл 4:0. Впрочем даже там отмечают, что нынешней команде очень далеко до того уровня и тех подвигов. Свой материал они назвали "Позор в Люблине" и в нем в основном идет речь о том, как именно киевское "Динамо" деклассировало сербов.

"Потоп Партизана против Динамо", — с таким заголовком вышло издание Novosti.rs. Однако авторы решили не углубляться в причины подобного результата, они лишь описали ход событий и отметили: "Болельщики "Партизана" даже не могли себе представить, что их ждет в конце первого тайма, особенно после того, как они повели в счете ударом с 11-метровой отметки. Однако в последние 5 минут первого тайма черно-белые буквально утонули без возможности спасения".

Kurir Sport назвал это поражение настоящим унижением, хотя выделяет одно светлое пятно в лице Салданьи, которому удалось оформить дубль. Автор этого отчета признает огромную разницу в классе обоих коллективов и отмечает, что победа киевского "Динамо" полностью справедлива, учитывая то, что они почти весь матч провели с игровым преимуществом и постоянно угрожали воротам сербов.

Ну а мы, украинские болельщики, можем лишь поблагодарить "динамовцев" за подобную игру, это было по-настоящему, это было с огнем в глазах и было очевидно, что они готовы биться до конца. Красивый и памятный футбольный вечер завершился, нам остается праздновать, а разбираться в причинах поражения "Партизана" будут другие люди.