Гендиректор Партизана: Что Украина сделала по поводу агрессии НАТО против нашей страны?

Милош Вазура считает, что политике нет места в спортивных состязаниях.

“Что сказать о таком неспортивном поведении? Наша страна не отказалась от признания территориальной цельности этой страны. Мы должны задать вопрос: "Что Украина сделала по поводу агрессии НАТО против нашей страны, что мы должны делать и как на это отвечать?"

Почему кто-то ставит себя на пьедестал морального судьи и судит по нему о сербских делах и поведении, а также без аргументов поучает нас? Или они когда-то осуждали эту агрессию или дистанцировались от совершенных против нас преступлений?"