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Гендиректор Партизана: Что Украина сделала по поводу агрессии НАТО против нашей страны?
Функционер прокомментировал отмену официальных мер накануне матча
Фото - MN PRESS
Милош Вазура считает, что политике нет места в спортивных состязаниях.
“Что сказать о таком неспортивном поведении? Наша страна не отказалась от признания территориальной цельности этой страны. Мы должны задать вопрос: "Что Украина сделала по поводу агрессии НАТО против нашей страны, что мы должны делать и как на это отвечать?"
Почему кто-то ставит себя на пьедестал морального судьи и судит по нему о сербских делах и поведении, а также без аргументов поучает нас? Или они когда-то осуждали эту агрессию или дистанцировались от совершенных против нас преступлений?"
"Почему это распространяется на спортивные площадки? Этому не место в спортивных состязаниях. Сербия последовательно держится в стороне от всех военных конфликтов и упорно проповедует мир”, – заявил функционер.
Операция "Союзная сила" продолжалась на территории бывшей Югославии с марта по июнь 1999 года.
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