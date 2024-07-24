Шовковский - после 6:2 с Партизаном: Задача еще не решена, впереди ответный матч

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал разгромную победу над сербским "Партизаном" (6:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

- Поздравляю всех с победой, но сразу хочу подчеркнуть, что задача еще не решена. Есть еще ответный матч, поэтому будем продолжать готовиться к нему в том же направлении, что и к этой игре. Будем смотреть и разбирать первый матч, анализировать собственные ошибки, без которых футбола не бывает. Но самое главное - это старание, которое было на поле, наши наработки, ребята выполняли установку на игру, и теперь имеем довольно неплохой результат перед ответным матчем.

- Почему Александр Тымчик не попал даже в заявку на матч?

- К сожалению, еще во время сборов он получил травму и сейчас восстанавливается. Он с нами, поэтому ждем, когда Александр сможет приступить к полноценным тренировкам. Пока он работает индивидуально.

- Замена Караваева в перерыве связана с его ошибкой в первом тайме, которая привела к назначению пенальти?

- Во-первых, вы никогда не узнаете, что происходит в нашей раздевалке. Во-вторых, я почувствовал, что надо сделать эти две замены.

- Сегодня болельщики сделали невероятную атмосферу, президент "Динамо" сказал, что он не видел подобного, наверное, последние четыре года. Как чувствовалась атмосфера с тренерского мостика?

- Вы знаете, я был полностью погружен в игру. Конечно, я чувствовал ауру, но не мог дать себе возможности поддаться чарам и полноценно насладиться атмосферой. Нужно было быть полностью сконцентрированным, чувствовать ребят, ритм команды, чувствовать, где надо перестраиваться, где-то подсказывать. Когда ты находишься в игре, ты можешь влиять на нее, а когда отвлекаешься на какие-то моменты, то и игра проходит мимо тебя.

- Сегодня была первая официальная игра сезона, но "Динамо" выдало настоящую феерию, забив шесть голов. Как бы вы оценили старт команды и вообще подготовительный этап?

- Эта игра дала нам определенную информацию. В частности, о чем мы договаривались перед матчем, так, в общем, и произошло. Я ничего не буду говорить о тех тактических установках, которые мы пытались донести в отношении соперника, ведь у нас впереди еще ответный матч, но в целом ребята выполнили все, о чем мы просили. Что больше всего понравилось, что даже подарив оппонентам пенальти, мои подопечные не стушевались, продолжили придерживаться плана на игру. Как бы ни складывался матч, мы должны быть до финального свистка сконцентрированными.

- Что можете сказать по второму тайму, насколько усилили игру футболисты, которые вышли на замену? В частности, тот же Пихаленок забил свой дебютный гол за "Динамо"...

- Мы прекрасно знаем, что у нас в среднем звене подобраны качественные исполнители. Кто из них выйдет в стартовом составе, мы определяем, отталкиваясь от тех задач, которые ставятся под конкретного соперника, от игровых моментов, а также от того, как я чувствую их. А все футболисты, которые есть в команде - это основной состав, в том числе и те футболисты, которые сейчас представляют "Динамо" в составе юношеской и олимпийской сборных Украины.