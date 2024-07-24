Тренер Партизана: Динамо нас просто замучило и показало, насколько выше по уровню

Александр Станоевич пообщался с прессой после первого матча 2-го раунда квалификации ЛЧ.

“Абсолютно неутешительный результат. Во всех смыслах. Мы очень легко пропускали голы. Это происходило за счет того, что игроки "Динамо" действовали на совсем других скоростях. Эта команда показала, насколько выше нас по уровню всех элементов игры. Это показатель того, где мы находимся по Лиге чемпионов. Нам до этого уровня очень далеко.

Первый тайм был равным. Да, "Динамо" контролировало игру, но мы смогли открыть счет. А затем пропустили 3 гола за 5 минут. С серьезными командами такого не происходит. Это полностью перевернуло игру, сломало ее. Это было шоком для нас".