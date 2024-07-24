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Буряк: Для Динамо очень хорошо, что Партизану придется играть без зрителей

Лига Чемпионов

Мнение легенды "Динамо"

Буряк: Для Динамо очень хорошо, что Партизану придется играть без зрителей

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший футболист и главный тренер "Динамо" Леонид Буряк дал свой комментарий после победы киевского клуба над "Партизаном" (6:2) в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

- Хочу поздравить всех с победой, счет внушительный, однако в дебюте встречи у динамовцев было заметно волнение. Это волнение привело к ошибке Караваева. В своей штрафной площадке нужно себя контролировать.

В целом же, отмечу, что по сравнению с прошлым годом - это два разных "Динамо". Но уже сейчас нужно забыть этот счет и серьезно готовиться к ответному матчу. "Партизан" всегда был домашней командой, которая на выезде часто проваливалась. Однако, в Белграде гостям всегда приходилось тяжело, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя.

- Начало игры выдалось нервным, с многочисленными фолами со стороны футболистов "Партизана", которые, сложилось впечатление, специально хотели спровоцировать динамовцев...

- Это просто первый официальный поединок "Динамо" в новом сезоне. Какое-то время ушло на раскачку. Только в середине первого тайма у киевлян начала вырисовываться игра. Ничего, можно только поздравить наших футболистов, что они все это выдержали, при счете 0:1 собрались и выровняли положение. Теперь важно через эту игру выходить на более высокий уровень.

- Стартовый состав вас не удивил, например, невыход Пихаленка?

- Я не угадал в "старте" только одного футболиста - Караваева. Появление остальных десяти исполнителей можно было предвидеть. Конечно, тренер видит, кто в каком состоянии, у Шовковского большая обойма игроков - есть выбор. Позже еще ребята подъедут... Так получилось, что именно Караваев и ошибся в дебюте встречи. Но, повторюсь, тренер все контролирует и соответственно реагирует. Теперь надо учитывать, что в Белграде будет другая игра.

- Как можно оценить физическое состояние "Динамо"?

- Кондиции "бело-синих" в норме. Я уже говорил в начале разговора, что по сравнению со стартом прошлогоднего еврокубкового сезона, это другое "Динамо", которое отличается в лучшую сторону. Конечно, это еще не стопроцентная готовность, однако, я уверен, команда быстро наберет полные обороты.

- Сборники, которые еще в июне выступали на Евро, из игры не выпадали?

- Это обычная физиология. Для молодых динамовцев перестроиться с одного этапа на другой не стало проблемой. 10 дней отдыха им вполне хватило. Сейчас это аксиома - есть кондиции, есть футбол. Вот и все. Все футболисты "Динамо" продемонстрировали, что они в порядке.

- Чего ожидать от повторного матча с "Партизаном"?

- Все балканские команды меняются в лучшую сторону дома, на своем поле. Так всегда было. Для "Динамо" очень хорошо, что "Партизану" придется играть без зрителей, и что на своем поле мы создали солидный гандикап. Снова подчеркну: "Динамо" необходимо выходить на более высокий уровень. Конечно, такая победа - это позитив, и она дает замечательные эмоции, которые так нужны всем нам и нашей стране!

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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Александр Бураков
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