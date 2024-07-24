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Кабаев: Я выходил на матч с Партизаном очень злой. Была задача выиграть его любой ценой

Лига Чемпионов
Обновлено

Атакующий полузащитник Динамо рассказал о победе над Партизаном

Кабаев: Я выходил на матч с Партизаном очень злой. Была задача выиграть его любой ценой

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Новина українською

Один из лучших игроков "Динамо" в матче с "Партизаном" Владислав Кабаев рассказал о важности победы над представителем Сербии в квалификации ЛЧ.

Читайте такжеКвалификация ЛЧ. Динамо - Партизан 6:2. Видео голов и обзор матча

"Эмоции утихли сразу после свистка. Когда мы выходили на этот матч, то понимали против кого играем, что этот клуб поддерживает войну. И болельщики на стадионе и телезрителям видели с какими мы глазами вышли, мы отдали все, что можно в этой игре. После третьего гола мы забили четвертый, мы не останавливались и давили. Мы хотели подарить положительные эмоции всем болельщикам, телезрителям и защитникам".

"Первый матч сезона, и сразу 6:2? Лучше и не придумаешь. Мы провели хорошие сборы, но еще и был фактор, что это команда из Сербии. Я выходил на матч очень злой. Все равно кто забил бы гол, была задача выиграть матч любой ценой. Если бы еще не и не пропустили, было бы хорошо, есть еще над чем работать".

"Игра нам давалась. Мы пропустили первыми с пенальти, но и до этого были моменты. Я не сомневался ни в себе, ни в команде, что мы отыграемся. Когда забили первый мяч, и осталось пять минут до перерыва, Андрей Ярмоленко и другие ребята говорили, чтобы мы не останавливались и играли. Они поплыли, и это было как в боксе – кто-то поплыл, и надо было добивать, пока горячо. Это удалось. Во втором тайме уже немножко отдали мяч, но 6:2 – очень хороший результат. Впереди еще один матч. Игра покажет. Хочется еще немного больше сказать, но уже после второй игры", – сказал Кабаев пресс-службе "Динамо".

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Источник:
Офіційний сайт ФК
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
24.07.2024 в 10:42
Це перша гра Кабаєва, яка мені сподобалась. Дай Бог так і далі. .Він вже не молодий,. Було б добре, так відінрати сезон, і підти в якийсь Остін чи Мехелен, ляма за 2 в кінці, або після нашого виліту з ЄК.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
24.07.2024 в 10:42
Це перша гра Кабаєва, яка мені сподобалась. Дай Бог так і далі. .Він вже не молодий,. Було б добре, так відінрати сезон, і підти в якийсь Остін чи Мехелен, ляма за 2 в кінці, або після нашого виліту з ЄК.
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