Кабаев: Я выходил на матч с Партизаном очень злой. Была задача выиграть его любой ценой

Один из лучших игроков "Динамо" в матче с "Партизаном" Владислав Кабаев рассказал о важности победы над представителем Сербии в квалификации ЛЧ.

"Эмоции утихли сразу после свистка. Когда мы выходили на этот матч, то понимали против кого играем, что этот клуб поддерживает войну. И болельщики на стадионе и телезрителям видели с какими мы глазами вышли, мы отдали все, что можно в этой игре. После третьего гола мы забили четвертый, мы не останавливались и давили. Мы хотели подарить положительные эмоции всем болельщикам, телезрителям и защитникам".

"Первый матч сезона, и сразу 6:2? Лучше и не придумаешь. Мы провели хорошие сборы, но еще и был фактор, что это команда из Сербии. Я выходил на матч очень злой. Все равно кто забил бы гол, была задача выиграть матч любой ценой. Если бы еще не и не пропустили, было бы хорошо, есть еще над чем работать".

"Игра нам давалась. Мы пропустили первыми с пенальти, но и до этого были моменты. Я не сомневался ни в себе, ни в команде, что мы отыграемся. Когда забили первый мяч, и осталось пять минут до перерыва, Андрей Ярмоленко и другие ребята говорили, чтобы мы не останавливались и играли. Они поплыли, и это было как в боксе – кто-то поплыл, и надо было добивать, пока горячо. Это удалось. Во втором тайме уже немножко отдали мяч, но 6:2 – очень хороший результат. Впереди еще один матч. Игра покажет. Хочется еще немного больше сказать, но уже после второй игры", – сказал Кабаев пресс-службе "Динамо".