Бражко - после разгрома Партизана: Против этого соперника хотелось забить как можно больше

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился впечатлениями после разгромной победы над "Партизаном" (6:2) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Конечно, эмоции еще присутствуют, ведь все понимали против кого мы играем. Нужна была победа, хотели забить как можно больше, чтобы иметь преимущество перед ответным матчем. Считаю, сыграли очень хорошо, но при этом могли и не пропускать мячи - там пенальти, там сумбур в штрафной площадке... Будем работать, чтобы во втором матче сыграть на ноль.

Вся агрессия, все эмоции, споры остаются на поле - это футбол. В общем, контролировал себя, но в эпизоде с пенальти я подбежал к арбитру и хотел спросить, почему не смотрели ВАР, когда соперник на 2-й минуте ударил меня прямой ногой в берцовую кость. Честно, был шокирован... Но потом я забил гол, отдал ассист, мы забили шесть мячей - и я успокоился.

Мы были уверены в себе. Да, неприятно было пропускать с пенальти, но по себе чувствовал, что мы дожмем, забьем. Пошли момент за моментом, могли и больше забивать. Впрочем, считаю, сыграли хорошо, и будем работать, чтобы не пропускать.

Была очень хорошая атмосфера. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас. Также чувствовали заряд от каждого болельщика, кто не смог прийти на стадион и болел перед экраном телевизора. Конечно, концентрация была на игре, но болельщики заставляли нас бежать вперед, и это очень чувствовалось.

Физические кондиции? Это лучше тренерам видно, но по себе чувствовал, что готов даже 90 минут сыграть. Но решили поменять - возможно, из-за того, что была желтая карточка. Главное, что удалось одержать убедительную победу.

Наверное, по уровню напряжения это пока самая знаковая игра в моей карьере. Против этого соперника хотелось забить как можно больше и одержать победу для каждого украинца», - сказал 22-летний хавбек в интервью пресс-службе киевлян.