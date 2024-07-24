Суркис: Победа над Партизаном была самой важной за последние годы

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над сербским "Партизаном" (6:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Я ожидал, что команда выйдет и будет бороться. Нас очень беспокоило, как это будет происходить. Вы знаете, что "Партизан" ездил в россию, а россия не просто убивает наших граждан, а убивает наших детей, женщин. Поэтому эта победа была очень важной. Могу сказать, что она была самой важной за последние годы. Мы подарили радость нашим болельщикам, тем, кто защищает нашу Родину, наши семьи. Слава Украине!

Я очень доволен, поздравил ребят. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион, также благодарен Президенту Украины, который дает нам возможность представлять страну на международной арене в Европе. В Польше нас очень хорошо приняли, вы видели, как нас поддерживали болельщики. Поэтому футбола без поддержки руководства страны могло и не быть. Мы будем дальше стараться играть как можно лучше и проходить дальше по турнирной сетке.

Вы сами видели, у нас есть глубина состава, и все ребята понимают ту игровую модель, которую предлагает Александр Шовковский. Те, кто выходил на поле, прибавляли по ходу игры. Досадный гол, который пропустили в начале - такое бывает, это футбол. Но ребята справились с этим, и несмотря на то, что пропустили второй необязательный мяч, смогли обеспечить такой счет, после которого едем в Белград более-менее спокойными. Но расслабляться нельзя и полноценно готовиться к следующей игре.

Пихаленок? Это креатив, он может на футбольном поле все. Он может отдать пас, он может забить, он может отобрать мяч.

Я еще раз хочу поздравить с этой важной победой. "Партизан" очень нас разозлил, и мы одержали победу ради всех наших воинов, женщин, украинских семей. Сегодня пришли много украинцев, поддерживали нас с первой до последней минуты.

Нас не поддерживали так уже четыре года, поскольку мы играли без зрителей. И сегодня была невероятная атмосфера", - сказал Суркис.