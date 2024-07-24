Оргазм, или Тихо в лесу. Акценты зрителя на игре Динамо с Партизаном

Лично для меня афиша матча звучала ностальгически. Киевская дуэль этих же соперников стала первой у шестиклассника Юрича, открывшего тогда для себя еврокубки. Боже, как давно это было - помнит только мутной реки вода… В памяти остались лишь 3:0 и ощущение уверенной поступи той первой Команды Лобановского.

Накануне игры в Люблине нагнетались страсти, имеющие с футболом мало общего, но, к несчастью, нынче неизбежные. Был и однозначный перебор у Виктора Вацко, призывавшего “уничтожить на поле и закопать под землю” сербскую команду. Еще сошло бы за аллегорию, если бы не “мне по..й, какой футбол покажет “Динамо”.

К счастью, киевляне собирались таки-играть в футбол. И взвешенное, но не оставляющее сомнений заявление Александра Шовковского перед поединком позволяет отнестись к нему с еще большим уважением. В итоге же “Динамо” размазало соперника по газону, но сделало это своей игрой. Идеально.

“Партизан” произвел весьма бледное впечатление. Все, на что он сподобился, по большому счету, это голевая комбинация в середине второго тайма, при счете 1:4. Кроме нее лишь повезло с пенальти, да Бущан разок пенку дал, хотя тут же исправился. Откровенно говоря, от этой команды ожидалось большее.

Или от нашей меньшее? За последние два года мы уже привыкли к своей футбольной немощи - тому, что я называю синдромом беженцев. И слишком часто наблюдали ее в исполнении различных украинских клубов и сборных. Причины объективны - достаточно знать, что в стране идет война. И сам по себе чемпионат тут за счастье.

Моя жена категорически отказывается это понимать. Мол, наоборот: они должны играть с двойным воодушевлением, рвать и метать на поле. Мне трудно ей возразить. Но вчера мы увидели, что такое все же бывает, и мы таки-можем. Но неужели же для этого нужен одиозный раздражитель? Что это было: случай или момент истины?

Гости из Белграда смотрелись теми самыми партизанами из анекдота, которых разогнал лесник. Правда, немцы наблюдали за этим со стороны - в качестве арбитров. “Динамо” летало по полю, в сравнении с оппонентом, казалось на голову выше и на пару ног быстрее, а главное - оно быстрее думало. Словом, лучше играло в футбол.

Это был стопроцентно лучший матч украинской команды с начала войны, лучший для “Динамо” (кто знает, может быть) едва ли не со времен того же Лобановского, и я не преувеличиваю - такой команды в Киеве очень давно не помню. При этом я бы не сказал, что она играла в традиционный “динамовский” футбол - чисто по ощущениям.

Для меня это был наш лучший матч со времен сербского погрома командой Шевченко, и политика здесь ни при чем - так уж совпало, что они от нас выгребали и выгребают. Лучший по эмоциям болельщика - это был футбольный оргазм. Вполне допускаю, что самые экзальтированные из нас его испытали. Не только от результата - от игры.

Она была зрелищной - под полтора десятка голевых моментов, и уже до перерыва их было столько, что хватило бы на целый матч.

Она интриговала лишь до того самого перерыва, когда гол Караваева в раздевалку обрек “Партизан” на неизбежное фиаско.

Исход ее логичен, хотя если “Динамо” “наиграло” на крупный счет вне всяческих сомнений, то соперник забил больше, чем заслуживал.

Она изобиловала личностями, но сразу предупреждаю: мой выбор, базирующийся на регулярном участии игроков в ярчайших эпизодах, вас удивит.

В первую очередь, я назову Кабаева: пять моментов, включая два взятия ворот. Во вторую - Ярмоленко, все четыре участия были еще при 0:0, но именно он зажигал и вел за собой личным примером. В третью - Ваната, казалось бы, растворившегося на фоне других, а на самом деле - три момента и два участия в голах.

И лишь затем - законного всеобщего любимца Шапаренко и Овчаренко - причем, в равной степени. А с точки зрения эффективности, ярче других показали себя Бражко и вышедший на замену Волошин. Еще раз, мы говорим о героях эпизодов, они же исполнители главных ролей - те, кого нам чаще показывают “крупным планом”.

“Не для протокола”: здорово вошел в новую “динамовскую” игру Пихаленок. Ну и, было бы несправедливым не упомянуть Салданью, от которого исходила вся опасность в атаках “Партизана” - таки-запомнился.

После того, что мы увидели в Люблине, где стадион был классически домашним, невозможно себе представить поражение в четыре мяча в Белграде, при пустых трибунах и при том, что мотивация хозяев поля нашей всяко уступит. Поэтому заглядывать в будущее в Европе не будем разве что из чистого суеверия.

Самое главное сейчас - чтобы вчерашний редкий праздник на нашей улице не оказался уникальным событием, даже если банкет и продолжится в ответном поединке. Такая игра и такой настрой должны стать обычными для “Динамо”. И тогда к нему потянутся даже такие, как я - одессит, для которого это не комильфо.

Хотелось бы верить, что команда Шовковского еще не раз порадует нас на международном уровне, а также составит мощную конкуренцию чемпиону в УПЛ. Как показалось вчера, у нее для этого есть все, и в первую очередь - тренерский интеллект. СаШо - таки голова? А ведь поначалу он не хотел идти в тренеры…

Фото - пресс-служба "Динамо" (Киев)