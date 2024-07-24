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Оргазм, или Тихо в лесу. Акценты зрителя на игре Динамо с Партизаном

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Животворящая мотивация или рождение нового Динамо?

Оргазм, или Тихо в лесу. Акценты зрителя на игре Динамо с Партизаном

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Лично для меня афиша матча звучала ностальгически. Киевская дуэль этих же соперников стала первой у шестиклассника Юрича, открывшего тогда для себя еврокубки. Боже, как давно это было - помнит только мутной реки вода… В памяти остались лишь 3:0 и ощущение уверенной поступи той первой Команды Лобановского.

Накануне игры в Люблине нагнетались страсти, имеющие с футболом мало общего, но, к несчастью, нынче неизбежные. Был и однозначный перебор у Виктора Вацко, призывавшего “уничтожить на поле и закопать под землю” сербскую команду. Еще сошло бы за аллегорию, если бы не “мне по..й, какой футбол покажет “Динамо”.

К счастью, киевляне собирались таки-играть в футбол. И взвешенное, но не оставляющее сомнений заявление Александра Шовковского перед поединком позволяет отнестись к нему с еще большим уважением. В итоге же “Динамо” размазало соперника по газону, но сделало это своей игрой. Идеально.

Оргазм, или Тихо в лесу. Акценты зрителя на игре Динамо с Партизаном - изображение 1

“Партизан” произвел весьма бледное впечатление. Все, на что он сподобился, по большому счету, это голевая комбинация в середине второго тайма, при счете 1:4. Кроме нее лишь повезло с пенальти, да Бущан разок пенку дал, хотя тут же исправился. Откровенно говоря, от этой команды ожидалось большее.

Или от нашей меньшее? За последние два года мы уже привыкли к своей футбольной немощи - тому, что я называю синдромом беженцев. И слишком часто наблюдали ее в исполнении различных украинских клубов и сборных. Причины объективны - достаточно знать, что в стране идет война. И сам по себе чемпионат тут за счастье.

Моя жена категорически отказывается это понимать. Мол, наоборот: они должны играть с двойным воодушевлением, рвать и метать на поле. Мне трудно ей возразить. Но вчера мы увидели, что такое все же бывает, и мы таки-можем. Но неужели же для этого нужен одиозный раздражитель? Что это было: случай или момент истины?

Оргазм, или Тихо в лесу. Акценты зрителя на игре Динамо с Партизаном - изображение 2

Гости из Белграда смотрелись теми самыми партизанами из анекдота, которых разогнал лесник. Правда, немцы наблюдали за этим со стороны - в качестве арбитров. “Динамо” летало по полю, в сравнении с оппонентом, казалось на голову выше и на пару ног быстрее, а главное - оно быстрее думало. Словом, лучше играло в футбол.

Это был стопроцентно лучший матч украинской команды с начала войны, лучший для “Динамо” (кто знает, может быть) едва ли не со времен того же Лобановского, и я не преувеличиваю - такой команды в Киеве очень давно не помню. При этом я бы не сказал, что она играла в традиционный “динамовский” футбол - чисто по ощущениям.

Для меня это был наш лучший матч со времен сербского погрома командой Шевченко, и политика здесь ни при чем - так уж совпало, что они от нас выгребали и выгребают. Лучший по эмоциям болельщика - это был футбольный оргазм. Вполне допускаю, что самые экзальтированные из нас его испытали. Не только от результата - от игры.

Она была зрелищной - под полтора десятка голевых моментов, и уже до перерыва их было столько, что хватило бы на целый матч.

Она интриговала лишь до того самого перерыва, когда гол Караваева в раздевалку обрек “Партизан” на неизбежное фиаско.

Исход ее логичен, хотя если “Динамо” “наиграло” на крупный счет вне всяческих сомнений, то соперник забил больше, чем заслуживал.

Оргазм, или Тихо в лесу. Акценты зрителя на игре Динамо с Партизаном - изображение 3

Она изобиловала личностями, но сразу предупреждаю: мой выбор, базирующийся на регулярном участии игроков в ярчайших эпизодах, вас удивит.

В первую очередь, я назову Кабаева: пять моментов, включая два взятия ворот. Во вторую - Ярмоленко, все четыре участия были еще при 0:0, но именно он зажигал и вел за собой личным примером. В третью - Ваната, казалось бы, растворившегося на фоне других, а на самом деле - три момента и два участия в голах.

И лишь затем - законного всеобщего любимца Шапаренко и Овчаренко - причем, в равной степени. А с точки зрения эффективности, ярче других показали себя Бражко и вышедший на замену Волошин. Еще раз, мы говорим о героях эпизодов, они же исполнители главных ролей - те, кого нам чаще показывают “крупным планом”.

“Не для протокола”: здорово вошел в новую “динамовскую” игру Пихаленок. Ну и, было бы несправедливым не упомянуть Салданью, от которого исходила вся опасность в атаках “Партизана” - таки-запомнился.

После того, что мы увидели в Люблине, где стадион был классически домашним, невозможно себе представить поражение в четыре мяча в Белграде, при пустых трибунах и при том, что мотивация хозяев поля нашей всяко уступит. Поэтому заглядывать в будущее в Европе не будем разве что из чистого суеверия.

Самое главное сейчас - чтобы вчерашний редкий праздник на нашей улице не оказался уникальным событием, даже если банкет и продолжится в ответном поединке. Такая игра и такой настрой должны стать обычными для “Динамо”. И тогда к нему потянутся даже такие, как я - одессит, для которого это не комильфо.

Хотелось бы верить, что команда Шовковского еще не раз порадует нас на международном уровне, а также составит мощную конкуренцию чемпиону в УПЛ. Как показалось вчера, у нее для этого есть все, и в первую очередь - тренерский интеллект. СаШо - таки голова? А ведь поначалу он не хотел идти в тренеры…

Фото - пресс-служба "Динамо" (Киев)

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Комментарии
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Вarcelinius
24.07.2024 в 14:30
Вот тут не понял... "И тогда к нему потянутся даже такие, как я - одессит, для которого это не комильфо." А шо, болеть за кошерное Динамо для одессита это неприлично?
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Комментарии 2
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Вarcelinius
24.07.2024 в 14:30
Вот тут не понял... "И тогда к нему потянутся даже такие, как я - одессит, для которого это не комильфо." А шо, болеть за кошерное Динамо для одессита это неприлично?
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Вarcelinius
24.07.2024 в 14:24
Динамо показало такой зрелищный футбол, потому шо: а) мотивация и злость именно на сербов; б) Партизан был никакой. В чудеса не верю, как и в мгновенное преображение и перерождение Динамо.
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