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Вербич: 6:2 над Партизаном - вообще прекрасно!

Лига Чемпионов
Обновлено

Динамо в первом матче разгромило Партизан 6:2

Вербич: 6:2 над Партизаном - вообще прекрасно!

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший вингер "Динамо" Беньямин Вербич коротко высказался о победе киевлян над «Партизаном» (6:2).

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– Ну, что ж. Не 2:0, но тоже неплохо. Поздравляю с победой "Динамо"!

– Вообще прекрасно.

Напомним, что ответный матч между "Динамо" и "Партизаном" запланирован на 31 июля и пройдет в Белграде.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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