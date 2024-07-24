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Вербич: 6:2 над Партизаном - вообще прекрасно!
Динамо в первом матче разгромило Партизан 6:2
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший вингер "Динамо" Беньямин Вербич коротко высказался о победе киевлян над «Партизаном» (6:2).
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– Ну, что ж. Не 2:0, но тоже неплохо. Поздравляю с победой "Динамо"!
– Вообще прекрасно.
Напомним, что ответный матч между "Динамо" и "Партизаном" запланирован на 31 июля и пройдет в Белграде.
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