Вербич: 6:2 над Партизаном - вообще прекрасно!

Бывший вингер "Динамо" Беньямин Вербич коротко высказался о победе киевлян над «Партизаном» (6:2).

– Ну, что ж. Не 2:0, но тоже неплохо. Поздравляю с победой "Динамо"!

– Вообще прекрасно.

Напомним, что ответный матч между "Динамо" и "Партизаном" запланирован на 31 июля и пройдет в Белграде.