Сергей Ковалец: Из-за отношения сербов к россиянам победа Динамо вдвойне приятнее

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Сергей Ковалец поделился впечатлениями от победы киевлян над "Партизаном" (6:2) в квалификации Лиги чемпионов.

– Впечатления от игры положительные. Я смотрел контрольные матчи, которые "Динамо" проводило в подготовительный период в Австрии – и уже в них мне команда понравилась. Скоростью, агрессией и игрой вперед. Следует отметить, что у динамовцев были хорошие соперники на тренировочном сборе – в частности, немецкие команды. Поэтому учитывая это, я ждал в матче с "Партизаном" хорошей игры. И результат 6:2 дает нам хороший повод для того, чтобы мы вышли в следующий раунд.

– Как думаете, возможно, "Партизан" не оказался таким соперником, по которому можно оценить истинные возможности "Динамо"?

– Несмотря на то, каким был "Партизан" во вчерашнем матче, хотел бы отметить игру "Динамо". Понятно, что для того, чтобы выйти в основную сетку этапа Лиги чемпионов, нужно больше усилий - ведь там будут более сильные клубы. Поэтому есть еще над чем работать. Во вчерашнем матче были хорошие эмоции. Динамовцы переиграли команду, которая ездила в россию. Весь мир туда не ездит, УЕФА исключила все российские клубы, а ФИФА сборную от участия в матчах под их эгидой из-за развязанной войны в Украине. А сербы едут и рассказывают, что мы братья – и украинцы, и русские. Поэтому результат вчерашнего матча вдвойне приятнее для наших болельщиков, для Украины и для защитников нашего государства, которые воюют на передовой.

– Кто из исполнителей "Динамо" вам понравился?

– Как раз здесь я хотел бы отметить всю команду. Она отыграла солидно. Выигрывает и проигрывает команда – это банальные слова, но так оно есть. Точно так же как и защищается и атакует вся команда. Потому что много пишут о том, что в защите есть проблемы и даже называют фамилии отдельных защитников. Однако нужно смотреть, как защищается не тот или иной игрок, а вся команда. Поэтому повторюсь: хочу выделить всю команду, которая порадовала наших болельщиков. Поздравляю клуб "Динамо" с тем, что сделали хороший задел для ответного матча.

– Что скажете об официальном дебюте Александра Пихаленка?

– В матче с "Партизаном" он сыграл полезно. Это достаточно умный игрок, он является хорошим усилением киевского "Динамо". Так же, как и Максим Брагару и Валентин Рубчинский, которые сегодня будут играть на Олимпиаде.

– В случае выхода "Динамо" в следующий раунд еврокубкового турнира его соперником станет шотландский "Глазго Рейнджерс".

– Это серьезный клуб с богатыми традициями, играть с которым любому нелегко. Британский футбол – это силовая манера борьбы, напор, бойцовские качества, опасные "стандарты" и умение играть на "втором этаже". Все это "Глазго Рейнджерс" демонстрирует длительное время, поэтому соперник в его лице достаточно серьезный.