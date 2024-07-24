ЛЧ. ПАОК с Тайсоном не без проблем одолел Борац, Лудогорец наказал белорусов

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.

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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

23.07.2024

24.07.2024

"Целье" (Словения) – "Слован" (Словакия) 1:1

Голы: Бобичанец 7 - Стрелец 11

Удаление: Саввидис 30 ("Слован", прямая красная)

"Слован" был (и остается) фаворитом этого противостояния, но в первой серии дуэли рад даже ничьей. Команды быстро (уже до 12-й минуты) обменялись голами, а затем гости остались в меньшинстве из-за прямого удаления Саввидиса. Было уже не до фаворитизма.

Не проиграли – и этому словаки рады. Дома будет возможность доказать свое преимущество. Хотя соперник – опасный, это надо признать.

ПАОК (Греция) – "Борац" (Босния и Герцеговина) 3:2

Голы: Кулиеракис 17, Кулиеракис 39, Трост-Эконг 51 - Эррера 22, Кулашин 45+3

"Борац" с огромными проблемами прошел в предыдущем раунде квалификации "Эгнатию", поэтому ожидалось, что конкуренцию опытному и довольно звездному как для ранних этапов отбора ПАОКу боснийцы не создадут. Но на практике получилось иначе.

Был бой. Знатный бой. Бой, который "Борац" проиграл, но оставил себе вполне рабочие шансы на проход дальше. Если ПАОК удастся притормозить – это будет помощь "Шахтеру", конкурирующему с греками в рейтинге клубов.

Весь матч за ПАОК провел экс-"горняк" Тайсон; Томаш Кендзера остался в резерве.

"Лудогорец" (Болгария) – "Динамо" (Минск, Беларусь) 2:0

Голы: Текпетей 9, Неделев (пен.) 45+1

Болгары сделали то, что не удалось "Пюнику" на предыдущей стадии – победили приспешников агрессоров. Армяне даже гол этому "Динамо" не забили, а "Лудогорец" добыл комфортную домашнюю победу перед выездом на нейтральное поле.

Так и должно быть – не место белорусам среди цивилизованного мира. Увы, однако, при вылете из Лиги чемпионов путь "Динамо" (Минск) в этом еврокубковом сезоне еще не закончится. Будет переход в Лигу Европы.