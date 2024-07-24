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ЛЧ. ПАОК с Тайсоном не без проблем одолел Борац (обновляется)
Первые матчи второго квалификационного раунда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.
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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.
ПАОК (Греция) – "Борац" (Босния и Герцеговина) 3:2
Голы: Кулиеракис 17, Кулиеракис 39, Трост-Эконг 51 - Эррера 22, Кулашин 45+3
"Борац" с огромными проблемами прошел в предыдущем раунде квалификации "Эгнатию", поэтому ожидалось, что конкуренцию опытному и довольно звездному как для ранних этапов отбора ПАОКу боснийцы не создадут. Но на практике получилось иначе.
Был бой. Знатный бой. Бой, который "Борац" проиграл, но оставил себе вполне рабочие шансы на проход дальше. Если ПАОК удастся притормозить – это будет помощь "Шахтеру", конкурирующему с греками в рейтинге клубов.
Весь матч за ПАОК провел экс-"горняк" Тайсон; Томаш Кендзера остался в резерве.
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