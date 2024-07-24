  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. ПАОК с Тайсоном не без проблем одолел Борац (обновляется)
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. ПАОК с Тайсоном не без проблем одолел Борац (обновляется)

Лига Чемпионов

Первые матчи второго квалификационного раунда

ЛЧ. ПАОК с Тайсоном не без проблем одолел Борац (обновляется)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

23.07.2024

Читайте такжеЛЧ. Польша и дальше убегает от Украины в ТК, экс-игрок Мариуполя забил за FCSB, хет-трик Джеко

24.07.2024

ПАОК (Греция) – "Борац" (Босния и Герцеговина) 3:2
Голы: Кулиеракис 17, Кулиеракис 39, Трост-Эконг 51 - Эррера 22, Кулашин 45+3

"Борац" с огромными проблемами прошел в предыдущем раунде квалификации "Эгнатию", поэтому ожидалось, что конкуренцию опытному и довольно звездному как для ранних этапов отбора ПАОКу боснийцы не создадут. Но на практике получилось иначе.

Был бой. Знатный бой. Бой, который "Борац" проиграл, но оставил себе вполне рабочие шансы на проход дальше. Если ПАОК удастся притормозить – это будет помощь "Шахтеру", конкурирующему с греками в рейтинге клубов.

Весь матч за ПАОК провел экс-"горняк" Тайсон; Томаш Кендзера остался в резерве.

По теме
yellow-arrow
Сергей Ковалец: Из-за отношения сербов к россиянам победа Динамо вдвойне приятнее
yellow-arrow
Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля
yellow-arrow
Вербич: 6:2 над Партизаном - вообще прекрасно!
Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости