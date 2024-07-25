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Партизан впервые после 1984 года пропустил в еврокубках 6 мячей. За это время было всего три поражения с большей разницей
Динамо нанесло черно-белым болезненный проигрыш
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Киевляне обыграли белградскую команду со счётом 6:2. Сербский коллектив пропускал так много на международной арене еще во 2 квалификационном раунде КУЕФА 1984/85. Тогда "могильники" на выезде уступили "Куинз Парк Рейнджерс" с аналогичным результатом.
На старте Кубка ярмарка 1970/71 "паровой каток" в гостях проиграл 0:6 дрезденскому "Динамо". За последние 40 лет "Партизан" потерпел лишь 3 поражения с разницей в 4+ мяча в турнирах УЕФА.
Речь идет о матчах против венгерского "Фехервара" (0:5, КУЕФА 1984/85), загребского "Динамо" (0:5, ЛЧ 1997/98) и "Норшелланна" (0:5, ЛК 2023/24).
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