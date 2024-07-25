Шацких: Шансов у Партизана не было никаких. Динамо вынесло их

Экс-нападающий "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких прокомментировал победу киевлян над "Партизаном" (6:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Какие у вас впечатления от матча "Динамо" – "Партизан"?

– Впечатления – самые лучшие. Я думаю, что игра определилась в концовке первого тайма за буквально 7 минут, когда забили 3 мяча. Да и до этого, честно говоря, этот нелепый пенальти… Детская ошибка, честно. Потом уже игра полностью была под контролем, и шансов у "Партизана" не было никаких. И перебегали, и переиграли тактически и физически во всех отношениях. Вынесли их.

– Было видно, что киевляне очень заряжены. Насколько на это повлияла поездка сербов нынешним летом в Москву на так называемый "братский турнир"?

– Ну об этом говорилось, но я не знаю, насколько это повлияло. Хотя видите, что руки не давили. Я считаю, что это тоже правильно. В политическом плане понятно, что они поддерживают нашего врага, поэтому я считаю, что киевляне правильно поступили. А в игровом плане, я говорю, они просто уничтожили их. Как бы "Партизан" грязно ни пытался играть сначала… Много фолов было и грубости с их стороны. Они тоже были заряжены, но в другом плане – агрессии и грубости какой-то неспортивной жесткости. В свою очередь, "Динамо" спокойно делало свое дело и в итоге – счет на табло. Пусть они думают.

- Разделяете ли вы мнение, что это лучшая игра "Динамо" в еврокубках за последние годы?

– Наверное, да, самая лучшая. В последнее время киевляне нечасто и несильно радовали в еврокубках. Поэтому, я думаю, что на данный момент это так.

– Как вам дебют новичка "Динамо" Александра Пихаленка?

– Хороший футболист, хорошего уровня и хорошего качества. Конечно, нужно немного времени, чтобы он больше освоился и понял принципы тренерского штаба. В целом – игрок хороший. Думаю, что это усиление для "Динамо".

– Все понимают, что "Динамо" уже на 99% процентов вышло в следующий раунд, где их будет ждать "Рейнджерс". Как вы оцените шансы "бело-синих" против этого соперника и перспективы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов в целом?

– Шансы – 50 на 50. А что "Рейнджерс"? Чисто шотландская команда. Давно их не видел, конечно. Когда там был Джеррард, то в некоторой степени они старались комбинировать и играть в какой-то футбол. Сейчас я их давно не видел, но повторюсь, что шансы – 50 на 50. Придет игра и посмотрим. До этих игр еще некоторое время пройдет, "Динамо" еще наверняка наберет какие-то кондиции. Итак, посмотрим.