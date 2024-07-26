Румынская бригада рассудит ответный матч Динамо в квалификации ЛЧ

Стало известно, кто рассудит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Партизаном".

Согласно информации официального сайта УЕФА, главным арбитром поединка назначен румын Мариан Барбу. Его ассистентами станут Михай Марика и Имре Ласло Буци, а место четвёртого судьи займёт Себастьян Кольцеску.

Напомним, что эта игра состоится в Белграде 31 июля, в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась разгромной победой "Динамо" со счётом 6:2.