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Румынская бригада рассудит ответный матч Динамо в квалификации ЛЧ

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Имена арбитров

Румынская бригада рассудит ответный матч Динамо в квалификации ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Стало известно, кто рассудит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Партизаном".

Согласно информации официального сайта УЕФА, главным арбитром поединка назначен румын Мариан Барбу. Его ассистентами станут Михай Марика и Имре Ласло Буци, а место четвёртого судьи займёт Себастьян Кольцеску.

Напомним, что эта игра состоится в Белграде 31 июля, в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась разгромной победой "Динамо" со счётом 6:2.

Читайте такжеВ Белграде матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо состоится без болельщиков

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Румыния Судьи Партизан (Белград) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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