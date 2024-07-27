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"Это просто не спортивно. Такого в моей карьере еще не было": тренер Партизана не может успокоиться после первого матча

Лига Чемпионов

Наставник бело-черных пытается проанализировать провал выездной игры

"Это просто не спортивно. Такого в моей карьере еще не было": тренер Партизана не может успокоиться после первого матча

Partizan

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Александар Станоевич подчеркнул ключевые ошибки, которые привели к хоккейному поражению в Люблине.

"Мы показали, насколько беззубыми выглядим в атаке. У нас было мало прорывов в штрафную соперника. Нам необходимо обновление в атаке. Мы топчемся на месте".

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"Но самым ненормальным я могу назвать то, что в матче с "Динамо" мы пропустили три гола за пять минут. Это просто не спортивно. Такого в моей карьере еще не было. Да, можно сказать, что мы были хороши в первые 40 минут этого матча, но в футболе играют 90 минут”, – сообщил специалист клубной пресс-службе.

Второй поединок состоится в среду в 21.00.

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Источник:
Партизан
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
27.07.2024 в 18:09
Краще вже свій покидок Суркіс, ніж чужий покидок, що повіз свою команду грати на болота.
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
27.07.2024 в 18:09
Краще вже свій покидок Суркіс, ніж чужий покидок, що повіз свою команду грати на болота.
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жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 17:59
Отыгрывались и не с таких счетов. Не бзди Станоевич ты же партизан. Гранату в руки и вперед на ублюдка суркиса!
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