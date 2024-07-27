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"Это просто не спортивно. Такого в моей карьере еще не было": тренер Партизана не может успокоиться после первого матча
Наставник бело-черных пытается проанализировать провал выездной игры
Partizan
Александар Станоевич подчеркнул ключевые ошибки, которые привели к хоккейному поражению в Люблине.
"Мы показали, насколько беззубыми выглядим в атаке. У нас было мало прорывов в штрафную соперника. Нам необходимо обновление в атаке. Мы топчемся на месте".
"Но самым ненормальным я могу назвать то, что в матче с "Динамо" мы пропустили три гола за пять минут. Это просто не спортивно. Такого в моей карьере еще не было. Да, можно сказать, что мы были хороши в первые 40 минут этого матча, но в футболе играют 90 минут”, – сообщил специалист клубной пресс-службе.
Второй поединок состоится в среду в 21.00.
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