"Это просто не спортивно. Такого в моей карьере еще не было": тренер Партизана не может успокоиться после первого матча

Александар Станоевич подчеркнул ключевые ошибки, которые привели к хоккейному поражению в Люблине.

"Мы показали, насколько беззубыми выглядим в атаке. У нас было мало прорывов в штрафную соперника. Нам необходимо обновление в атаке. Мы топчемся на месте".

"Но самым ненормальным я могу назвать то, что в матче с "Динамо" мы пропустили три гола за пять минут. Это просто не спортивно. Такого в моей карьере еще не было. Да, можно сказать, что мы были хороши в первые 40 минут этого матча, но в футболе играют 90 минут”, – сообщил специалист клубной пресс-службе.