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Экс-защитник Партизана: Команда победит Динамо и выйдет в Лигу чемпионов

Лига Чемпионов

Бывший футболист вице-чемпиона Сербии полон оптимизма

Экс-защитник Партизана: Команда победит Динамо и выйдет в Лигу чемпионов

Фото - Партизан

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Боян Остойич считает, что подопечные Станоевича могут изменить ход событий в противостоянии с киевлянами.

“Болезное поражение, но из этой кожи не вылезешь. Партизан хорошо начал и мне досадно за конечный результат. Они не были сконцентрированы, потому что пропустили три гола за короткое время. Это плохо на них повлияло, и они не смогли вернуться в игру.

"Партизан" имеет прекрасную возможность улучшить впечатление в ответном матче. Мы забили два фантастических гола, я уверен, что все будет гораздо лучше".

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"Я верю в качество всех игроков. Слышал, что после матча тренер объявил, что в ближайшее время последует усиление. "Партизан" имеет неоспоримое качество для европейской арены. Не думаю о Лиге Европы и Лиге конференций. Уверен, что "черно-белые" выйдут в Лигу чемпионов. Еще когда я был игроком, а теперь и как тренер, я научился смотреть на вещи положительно, поэтому убежден, что "Партизан" победит киевское "Динамо", – сообщил экс-игрок белградской команды.

Остойич защищал цвета "могильников" с 2016 по 2022 год.

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Источник:
Informer
Опубликовал: Александр Симченко
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