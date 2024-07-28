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Партизан разгромил Единство 4:0. Фанаты выступали с критикой команды в 2:6 от Динамо
Им не понравился результат матча против киевлян
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Srdjan Stevanovic
Между встречами против "Динамо" во втором раунде квалификации в Лигу чемпионов "Партизан" провел поединок внутреннего первенства.
В матче второго тура чемпионата Сербии "могильники" разгромили "Единство" со счетом 4:0. Подопечные Станоевича забили по два гола в каждом из таймов.
Однако фанаты "Партизана" на гостевой трибуне нашли время, чтобы выразить свое недовольство матчем против "Динамо", в котором киевляне одержали победу 6:2. Ультрас белградцев вывесил баннер, на котором было написано:
"В Люблине шесть штук - реальная картина вашей работы"
Этот баннер был развернут после второго гола "могильников" в матче. Тогда Неманья Трифунович как раз побежал праздновать гол к трибуне ультрас.
Ответный матч “Партизан” – “Динамо” состоится 31 июля в Белграде. Болельщикам будет закрыт доступ на этот поединок.
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