Партизан разгромил Единство 4:0. Фанаты выступали с критикой команды в 2:6 от Динамо

Между встречами против "Динамо" во втором раунде квалификации в Лигу чемпионов "Партизан" провел поединок внутреннего первенства.

В матче второго тура чемпионата Сербии "могильники" разгромили "Единство" со счетом 4:0. Подопечные Станоевича забили по два гола в каждом из таймов.

Однако фанаты "Партизана" на гостевой трибуне нашли время, чтобы выразить свое недовольство матчем против "Динамо", в котором киевляне одержали победу 6:2. Ультрас белградцев вывесил баннер, на котором было написано:

"В Люблине шесть штук - реальная картина вашей работы"

Этот баннер был развернут после второго гола "могильников" в матче. Тогда Неманья Трифунович как раз побежал праздновать гол к трибуне ультрас.

Ответный матч “Партизан” – “Динамо” состоится 31 июля в Белграде. Болельщикам будет закрыт доступ на этот поединок.