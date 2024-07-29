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ЛЧ. Цель Динамо – пройти сербов с максимумом очков в ТК, один из конкурентов Украины близок к гарантиям осени
Анонс ответных матчей второго квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.
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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.
После победы 6:2 в первом матче, острой интриги в противостоянии "Динамо" с "Партизаном" уже нет. Но важно для киевлян не просто пройти дальше, но и одержать вторую победу для Украины в Таблице коэффициентов – тем более против представителя конкурента нашей Ассоциации.
Ведь Польша, - еще один конкурент, - не останавливается – нужно стараться держать темп. "Динамо" может гарантировать себе основной этап еврокубков, если пройдет "Партизан". Аналогичная ситуация – у "Ягеллонии", которая в первом матче разгромила "Панавежис". Правда, чемпион Украины будет иметь минимум гарантию Лиги Европы, тогда как чемпион Польши – гарантию минимум Лиги конференций.
ПАОК конкурирует с "Шахтером" в рейтинге клубов и борьбе за прямую путевку в лиговый этап Лиги чемпионов 2024/25, поэтому следим за непростым противостоянием греков с боснийцами.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Партизан" (Сербия) 21:00 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 2:6);
- "Ягеллония" (Польша) 21:30 "Паневежис" (Литва) (первый матч – 4:0);
- "Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 ПАОК (Греция) (первый матч – 2:3).
В некоторых парах определяются соперники или потенциальные соперники представителей конкурентов Украины в той или иной борьбе (в Таблице коэффициентов или рейтинге клубов).
- "Фенербахче" (Турция) 20:00 "Лугано" (Швейцария) (первый матч – 4:3) – определяется потенциальный соперник "Динамо" (Украина) или "Партизана" (Сербия);
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 1:4) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).
- РФШ (Латвия) 20:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:4) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" в Лиге чемпионов;
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 21:00 FCSB (Румыния) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" (Польша) в Лиге Европы.
Остальные матчи
- "Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) (первый матч – 2:0);
- "Петрокуб" (Молдова) 20:00 АПОЭЛ (Кипр) (первый матч – 0:1);
- "Спарта" (Чехия) 20:00 "Шемрок Роверс" (Ирландия) (первый матч – 2:0);
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 21:00 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:5);
- "Слован" (Словакия) 21:30 "Целье" (Словения) (первый матч – 1:1).
- "Мидтьюлланн" (Дания) 20:15 "УЭ Санта Колома" (Андорра) (первый матч – 3:0);
- "Динамо" (Минск, Беларусь) 21:45 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 0:2).
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