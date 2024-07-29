ЛЧ. Цель Динамо – пройти сербов с максимумом очков в ТК, один из конкурентов Украины близок к гарантиям осени

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

После победы 6:2 в первом матче, острой интриги в противостоянии "Динамо" с "Партизаном" уже нет. Но важно для киевлян не просто пройти дальше, но и одержать вторую победу для Украины в Таблице коэффициентов – тем более против представителя конкурента нашей Ассоциации.

Ведь Польша, - еще один конкурент, - не останавливается – нужно стараться держать темп. "Динамо" может гарантировать себе основной этап еврокубков, если пройдет "Партизан". Аналогичная ситуация – у "Ягеллонии", которая в первом матче разгромила "Панавежис". Правда, чемпион Украины будет иметь минимум гарантию Лиги Европы, тогда как чемпион Польши – гарантию минимум Лиги конференций.

ПАОК конкурирует с "Шахтером" в рейтинге клубов и борьбе за прямую путевку в лиговый этап Лиги чемпионов 2024/25, поэтому следим за непростым противостоянием греков с боснийцами.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 31.07.2027

"Партизан" (Сербия) 21:00 "Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 2:6);

"Динамо" (Киев, Украина) (первый матч – 2:6); "Ягеллония" (Польша) 21:30 "Паневежис" (Литва) (первый матч – 4:0);

"Паневежис" (Литва) (первый матч – 4:0); "Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 ПАОК (Греция) (первый матч – 2:3).

В некоторых парах определяются соперники или потенциальные соперники представителей конкурентов Украины в той или иной борьбе (в Таблице коэффициентов или рейтинге клубов).

Лига чемпионов. 30.07.2027

"Фенербахче" (Турция) 20:00 "Лугано" (Швейцария) (первый матч – 4:3) – определяется потенциальный соперник "Динамо" (Украина) или "Партизана" (Сербия);

"Лугано" (Швейцария) (первый матч – 4:3) – определяется потенциальный соперник "Динамо" (Украина) или "Партизана" (Сербия); КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 1:4) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).

Лига чемпионов. 31.07.2027

РФШ (Латвия) 20:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:4) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" в Лиге чемпионов;

"Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:4) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" в Лиге чемпионов; "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 21:00 FCSB (Румыния) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" (Польша) в Лиге Европы.

Остальные матчи

Лига чемпионов. 30.07.2027

"Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) (первый матч – 2:0);

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) (первый матч – 2:0); "Петрокуб" (Молдова) 20:00 АПОЭЛ (Кипр) (первый матч – 0:1);

АПОЭЛ (Кипр) (первый матч – 0:1); "Спарта" (Чехия) 20:00 "Шемрок Роверс" (Ирландия) (первый матч – 2:0);

"Шемрок Роверс" (Ирландия) (первый матч – 2:0); "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 21:00 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:5);

"Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:5); "Слован" (Словакия) 21:30 "Целье" (Словения) (первый матч – 1:1).

Лига чемпионов. 31.07.2027