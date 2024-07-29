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Вингер Партизана: Трудно было восстановиться после поражения от Динамо

Лига Чемпионов

Ответная игра между командами состоится 31 июля

Вингер Партизана: Трудно было восстановиться после поражения от Динамо

Фото: Partizan.rs/Автор - Miroslav Todorović

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Левый вингер "Партизана" Неманя Трифунович прокомментировал победу в матче чемпионата Сербии против "Единства" (4:0), который состоялся после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (2:6).

"Мой гол? Честно говоря, моя статистика не так важна, как победа "Партизана".

Трудно было восстановиться после еврокубковой игры на выезде, но у нас была общая цель, и наша упорная работа и решимость отвлекли нас от поражения в еврокубках, поэтому вся наша энергия была направлена на сегодняшний матч внутреннего чемпионата.

Мы – "Партизан", и это то, чего от нас ожидают. Мы не хотели подвести наших болельщиков и очень благодарны им за то, что они пришли поддержать нас, это для нас много значит", - приводит слова Трифуновича клубная пресс-служба.

Напомним, ответный матч "Партизан" - "Динамо" состоится 31 июля в Белграде. Начало - в 21:00.

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Источник:
partizan.rs
Опубликовал: Алина Ерофеева
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