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Вингер Партизана: Трудно было восстановиться после поражения от Динамо
Ответная игра между командами состоится 31 июля
Фото: Partizan.rs/Автор - Miroslav Todorović
Левый вингер "Партизана" Неманя Трифунович прокомментировал победу в матче чемпионата Сербии против "Единства" (4:0), который состоялся после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (2:6).
"Мой гол? Честно говоря, моя статистика не так важна, как победа "Партизана".
Трудно было восстановиться после еврокубковой игры на выезде, но у нас была общая цель, и наша упорная работа и решимость отвлекли нас от поражения в еврокубках, поэтому вся наша энергия была направлена на сегодняшний матч внутреннего чемпионата.
Мы – "Партизан", и это то, чего от нас ожидают. Мы не хотели подвести наших болельщиков и очень благодарны им за то, что они пришли поддержать нас, это для нас много значит", - приводит слова Трифуновича клубная пресс-служба.
Напомним, ответный матч "Партизан" - "Динамо" состоится 31 июля в Белграде. Начало - в 21:00.
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