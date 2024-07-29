Вингер Партизана: Трудно было восстановиться после поражения от Динамо

Левый вингер "Партизана" Неманя Трифунович прокомментировал победу в матче чемпионата Сербии против "Единства" (4:0), который состоялся после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (2:6).

"Мой гол? Честно говоря, моя статистика не так важна, как победа "Партизана".

Трудно было восстановиться после еврокубковой игры на выезде, но у нас была общая цель, и наша упорная работа и решимость отвлекли нас от поражения в еврокубках, поэтому вся наша энергия была направлена на сегодняшний матч внутреннего чемпионата.

Мы – "Партизан", и это то, чего от нас ожидают. Мы не хотели подвести наших болельщиков и очень благодарны им за то, что они пришли поддержать нас, это для нас много значит", - приводит слова Трифуновича клубная пресс-служба.