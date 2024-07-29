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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Игра состоится 31 июля

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: УАФ

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На ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025 РФШ (Латвия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует сайт УЕФА.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин. Арбитр ВАА - Николай Балакин, ассистент арбитра ВАА - Алексей Деревинский.

Матч состоится 31 июля в Риге. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

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Семён Шлончак Николай Балакин Алексей Деревинский Будё-Глимт Виктор Копиевский РФШ (Рига)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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