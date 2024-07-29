Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов
Игра состоится 31 июля
Фото: УАФ
На ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025 РФШ (Латвия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует сайт УЕФА.
Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин. Арбитр ВАА - Николай Балакин, ассистент арбитра ВАА - Алексей Деревинский.
Матч состоится 31 июля в Риге. Начало - в 20:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Нападающий и вратарь покинули Ингулец
- "Это просто не спортивно. Такого в моей карьере еще не было": тренер Партизана не может успокоиться после первого матча
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Поздеев: Шахтер набирает легионеров и за счет качества может играть. А у нас каждая игра будет боевая