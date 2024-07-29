Известно, кто будет в Украине транслировать матч Партизан - Динамо

Киевское " Динамо " объявило официальных трансляторов ответного (выездного) матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского "Партизана".

Напомним, первый, номинально домашний, поединок для киевской команды завершился уверенной победой со счетом 6:2. Ответный матч пройдет в сербском Белграде на стадионе "Партизана".

В прямой трансляции игру покажет телеканал "2+2", телеканал "Динамо TV", также матч можно посмотреть на канале "Динамо Киев" в Youtube.

Начало трансляции - в 21:00 по киевскому времени (20:00 по сербскому).