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Тренер Партизана: После поражения 2:6 от Динамо я был спокоен
Александр Станоевич сохраняет спокойствие
Partizan
Главный тренер "Партизана" Александр Станоевич заявил, что после поражения во втором раунде квалификации ЛЧ от киевского "
"Я был спокоен после поражения от "Динамо" (2:6), потому что знаю наши нынешние возможности. Некоторые вещи, которые ребята пытались реализовать в этой игре, мы даже не успели как следует отработать на тренировках. Это, конечно, зависит от меня, это моя вина.
Кроме того, нам нужно больше конкурентоспособных игроков. Я вижу, как клуб работает над этим, но такое усиление нам нужно было до старта в еврокубках", – сказал Станоевич.
Напомним, что ответный матч противостояния "Партизан" – "Динамо" состоится 31 июля и начнется в 21:00.
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