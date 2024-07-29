Тренер Партизана: После поражения 2:6 от Динамо я был спокоен

Главный тренер "Партизана" Александр Станоевич заявил, что после поражения во втором раунде квалификации ЛЧ от киевского " Динамо " (2:6) сохраняет спокойствие.

"Я был спокоен после поражения от "Динамо" (2:6), потому что знаю наши нынешние возможности. Некоторые вещи, которые ребята пытались реализовать в этой игре, мы даже не успели как следует отработать на тренировках. Это, конечно, зависит от меня, это моя вина.

Кроме того, нам нужно больше конкурентоспособных игроков. Я вижу, как клуб работает над этим, но такое усиление нам нужно было до старта в еврокубках", – сказал Станоевич.