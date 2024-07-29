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Тренер Партизана: После поражения 2:6 от Динамо я был спокоен

Лига Чемпионов
Обновлено

Александр Станоевич сохраняет спокойствие

Тренер Партизана: После поражения 2:6 от Динамо я был спокоен

Partizan

Новина українською

Главный тренер "Партизана" Александр Станоевич заявил, что после поражения во втором раунде квалификации ЛЧ от киевского "Динамо" (2:6) сохраняет спокойствие.

"Я был спокоен после поражения от "Динамо" (2:6), потому что знаю наши нынешние возможности. Некоторые вещи, которые ребята пытались реализовать в этой игре, мы даже не успели как следует отработать на тренировках. Это, конечно, зависит от меня, это моя вина.

Кроме того, нам нужно больше конкурентоспособных игроков. Я вижу, как клуб работает над этим, но такое усиление нам нужно было до старта в еврокубках", – сказал Станоевич.

Напомним, что ответный матч противостояния "Партизан" – "Динамо" состоится 31 июля и начнется в 21:00.

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Источник:
FKPartizanBeograd
Опубликовал: Михаил Черныш
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