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Цыганык: Такого счастливого Суркиса, как после победы над Партизаном, я не видел много-много лет
Динамо смогло осчастливить всех украинских болельщиков
Фото: ФК Динамо
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о реакции президента "
"Более счастливого президента "Динамо" после матча с "Партизаном" я не видел много-много лет.
Он реально сиял от счастья, он был абсолютно довольный, он был благодарен своим футболистам, что они его услышали.
Говорят, что игроков не надо было заряжать на этот матч. Обошлось парой слов - "ребята, вы все видели, вы все знаете", - рассказал Цыганык.
Напомним, что ответный матч противостояния состоится в среду, 31 июля, в Белграде.
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