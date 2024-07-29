Цыганык: Такого счастливого Суркиса, как после победы над Партизаном, я не видел много-много лет

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о реакции президента " Динамо " Игоря Суркиса на победу его команды во втором раунде квалификации ЛЧ над сербским "Партизаном" (6:2).

"Более счастливого президента "Динамо" после матча с "Партизаном" я не видел много-много лет.

Он реально сиял от счастья, он был абсолютно довольный, он был благодарен своим футболистам, что они его услышали.

Говорят, что игроков не надо было заряжать на этот матч. Обошлось парой слов - "ребята, вы все видели, вы все знаете", - рассказал Цыганык.