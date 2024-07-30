Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Партизан - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
Партизан - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.07.2024 ⋊ Квалификация ЛЧ на UA-Футбол
Фото: facebook.com/fcdynamoua
После тотального погрома над "Партизаном" в польском Лублине динамовцы отправятся в логово "гробовщиков" - Белград.
Можно скромно сказать, что полдела уже сделано и "Динамо" Александра Шовковского подходит ко второму матчу в максимально комфортном положении. Однако киевляне имеют гандикап сразу в 4 (!) мяча. А такое преимущество практически нереально отыграть, будем откровенны. "Бело-синие" должны выходить и методично закрывать эту пару, и уже готовиться к следующему сопернику.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов "Партизан" - "Динамо" состоится в среду, 31-го июля 2024-го года, в 21:00. Встреча пройдет в столице Сербии, на стадионе "Партизана".
Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо Киев".
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Шахтер объявил об аренде защитника, Арсенал подписал игрока сборной Италии. Главные новости за 29 июля
- Источник: Клуб АПЛ готовит предложение по трансферу Шапаренко
- День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования
- Экс-защитник Партизана: Команда победит Динамо и выйдет в Лигу чемпионов
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО