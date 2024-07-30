Партизан - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

После тотального погрома над "Партизаном" в польском Лублине динамовцы отправятся в логово "гробовщиков" - Белград.

Можно скромно сказать, что полдела уже сделано и "Динамо" Александра Шовковского подходит ко второму матчу в максимально комфортном положении. Однако киевляне имеют гандикап сразу в 4 (!) мяча. А такое преимущество практически нереально отыграть, будем откровенны. "Бело-синие" должны выходить и методично закрывать эту пару, и уже готовиться к следующему сопернику.

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Ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов "Партизан" - "Динамо" состоится в среду, 31-го июля 2024-го года, в 21:00 . Встреча пройдет в столице Сербии, на стадионе "Партизана".

Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо Киев".

Трансляция матча В эфире Трансляция матчу Партизан - Динамо Смотреть трансляцию