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Динамо прибыло в Белград на матч с Партизаном. В обойме Шовковского 27 игроков

Лига Чемпионов

Ответный поединок состоится 31 июля

Динамо прибыло в Белград на матч с Партизаном. В обойме Шовковского 27 игроков

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" прибыло на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретится на выезде с сербским "Партизаном".

В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Александр Шовковский рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун;

Защитники: Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальйос, Малыш, Михавко;

Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк;

Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Отметим, что в первом матче, который состоялся в польском Люблине, киевляне победили со счетом 6:2.

Напомним, матч "Партизан" - "Динамо" состоится на стадионе "Партизана" в среду, 31 июля. Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
30.07.2024 в 12:54
Суркіс, шо ти задумав жлобяра? Де Тимчик? Перед єврокубками продати основного захисника? Михавко лише тиждень, як грав вз Францією і вже в складі, а Тимчик грав більше місяця тому.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
30.07.2024 в 12:54
Суркіс, шо ти задумав жлобяра? Де Тимчик? Перед єврокубками продати основного захисника? Михавко лише тиждень, як грав вз Францією і вже в складі, а Тимчик грав більше місяця тому.
Ответить
0
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