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Динамо прибыло в Белград на матч с Партизаном. В обойме Шовковского 27 игроков
Ответный поединок состоится 31 июля
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" прибыло на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретится на выезде с сербским "Партизаном".
В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Александр Шовковский рассчитывает на следующих исполнителей:
Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун;
Защитники: Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальйос, Малыш, Михавко;
Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк;
Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко.
Отметим, что в первом матче, который состоялся в польском Люблине, киевляне победили со счетом 6:2.
Напомним, матч "Партизан" - "Динамо" состоится на стадионе "Партизана" в среду, 31 июля. Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени.
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