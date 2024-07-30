Динамо прибыло в Белград на матч с Партизаном. В обойме Шовковского 27 игроков

Киевское "Динамо" прибыло на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретится на выезде с сербским "Партизаном".

В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Александр Шовковский рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун;

Защитники: Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальйос, Малыш, Михавко;

Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк;

Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Отметим, что в первом матче, который состоялся в польском Люблине, киевляне победили со счетом 6:2.

Напомним, матч "Партизан" - "Динамо" состоится на стадионе "Партизана" в среду, 31 июля. Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени.