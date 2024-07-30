Тренер Партизана: Клуб и болельщики десятилетиями находятся в братских отношениях с московским ЦСКА. Так и будет в будущем

Главный тренер сербского "Партизана" Александр Станоевич поделился ожиданиями от ответного матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Динамо", который пройдет 31 июля в Белграде. В первом поединке киевляне разгромили соперника 6:2.

- После неудачного выступления в Польше мы выходим на эту игру, чтобы улучшить впечатление. У нас есть два плохих обстоятельства: первое — с нами нет болельщиков, а второе — результат первого матча. Но мы сами виноваты, что создали эти проблемы. Тем не менее, мы должны постараться, чтобы мы сыграли как можно лучше. Под вопросом только Кервин Арриага, все остальные готовы играть.

- Возможно, если команда забьет пару быстры голов, это может вызвать нервозность у динамовцев?

- Надежда – это одно, а реальность – совсем другое. Украинцы показали, что на данный момент они намного лучше, сильнее нас. Тем более, одно дело, когда ты играешь с болельщиками, когда у тебя есть поддержка трибун, то можно ожидать чего-то такого. Забить быстры гол и при поддержке трибун продолжать атаковать.

Однако, несмотря ни на что, я не могу быть пессимистичным. Мы носим герб "Партизана", мы сделаем все возможное, чтобы победить. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра.

- Есть мнение, что команде проще играть в оборонительный футбол, чем в наступательный, где игра "Партизана" не впечатляет.

- Мне бы хотелось, чтобы мы стали намного лучше в атаке, показали намного больше. Меня не беспокоит защита, она выйдет на нужный уровень. Иногда защита во многом зависит от соперника, от того, насколько он позволяет тебе играть и я хочу, чтобы мы были опасны в атаке, создавали моменты, больше заходили в штрафную. У нас есть уважение к сопернику. Все игроки борются за свое место, возможно, в стартовом составе будут какие-то изменения. Ребятам нужно работать усерднее.

- В Украине раскритиковали "Партизан" за то, что в рамках российского тура клуб провел матчи с московскими ЦСКА и "Динамо".

- "Динамо" очень качественная команда, у них отличные игроки. Они обязательно выйдут сильнейшей командой, потому что внутренний чемпионат у них еще не стартовал.

Честно говоря, я думаю только о нас, что мы сможем быть лучше. Мы проведем анализ. Это возможность увидеть, как много и что мы можем сделать в Европе, где мы находимся на данный момент. Международная арена для нас очень важна. Я бы не стал комментировать все остальное.

Я видел разные высказывания, на которых делается акцент. Меня это не интересует. "Партизан" и наши болельщики десятилетиями находятся в братских отношениях с ЦСКА. Так и будет в будущем. Это настоящая спортивная история.

Ничто не будет влиять на нашу игру завтра кроме крупного поражения в первом матче и желания показать нашу лучшую игру, - сказал Станоевич.