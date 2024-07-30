ЛЧ. АПОЭЛ прошел чемпиона Молдовы, определился соперник ниудачника пары Партизан - Динамо

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

30.07.2024

Карабах" (Азербайджан) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 5:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Жуниньо 17, Жуниньо 31, Жуниньо 44, Бензия 66, Андраде 72

Соперники разного класса - поэтому и такая большая разница в счете. "Линкольн Ред Импс" вылетает в Лигу Европы и даже там ему будет очень сложно. Ну а "Карабах" продолжает мечтать о Лиге чемпионов. Следующий соперник в отборе, - победитель пары "Лудогорец" - "Динамо" (Минск), - участнику плей-офф последней Лиги Европы также по зубам.

"Петрокуб" (Молдова) - АПОЭЛ (Кипр) 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Плетике 60 - Маркиньюш 65

Очень достойный бой сенсационный чемпион Молдовы дал грозному как для такого уровня квалификации АПОЭЛу. В первом матче молдаване вполне могли не проиграть, но соперник использовал один из немногочисленных своих моментов. А сегодня "Петрокуб" отчаянно атаковал и таки сравнял счет, однако и в защите ошибся. Да и оснований не ошибиться было мало, потому что киприоты на этот раз действовали агрессивнее, чем неделю назад.

АПОЭЛ дальше будет играть со "Слованом" или "Целье". "Петрокуб" опускается в Лигу Европы, где уже есть "Шериф".

"Спарта" (Чехия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) 4:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Олатунджи 29, Росс 41, Серенсен 48, Туци 71 - Грин 32, Грин 47

Без шансов для чемпиона Ирландии. Пусть вас не смущают два пропущенных "Спартой" мяча - чехи просто решили сыграть на публику. А так то они во всем превосходили соперника как сегодня, так и неделю назад. Яркий проход дальше.

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Ференцварош" (Венгрия) 1:2 (первый матч – 0:5)

Голы: Дениэлс 90+1 - Захариассен 43, Ромменс 63

"Ференцварош" закрыл вопрос о победителе этой пары в первом матче. Сегодня же была просто тренировка с повышенной ответственностью - и с реализованной возможностью добавить Венгрии очки в Таблицу коэффициентов. Огромное общее преимущество "Ференцвароша" вылилось в соответствующий результат.

"Слован" (Словакия) - "Целье" (Словения) 5:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Толич 17, Стрелец 30, Мак 60, Стрелец 72, Барсегян 75

Удаление: Вуклишевич 16 ("Целье", прямая красная)

Первый матч словенцы сыграли неплохо, даже хорошо, а второй пошел наперекосяк уже на 16-й минуте - с прямым удалением Вуклишевича. Сразу же "Целье" пропустил, а дальше уже было избиение.

Возможно, и не показательный разгром в контексте возможностей чемпиона Словении. Но шансов исправить ошибки в Лиге чемпионов уже не будет. Остается доказывать свою силу в Лиге Европы.

А на "Слован" дальше ожидает испытание АПОЭЛом.

Фенербахче" (Турция) - "Лугано" (Швейцария) 2:1 (первый матч – 4:3)

Голы: Джеко 59, Шиманский 90+3

"Лугано" не прошел дальше, но получил в этом противостоянии приз зрительских симпатий. Очень достойно вице-чемпион Швейцарии боролся в домашнем поединке, а в гостевом, который проходил сегодня, даже сравнял общий счет.

Но класс "Фенербахче" выше - и в двухматчевых противостояниях это очень проявляется. Неделю назад феерил Джеко, сейчас он также забил, а добил соперника Шимановский.

Неудачник этой пары в Лиге Европы сыграет с неудачником пары "Партизан" - "Динамо" (Киев). Надеемся, это будут сербы.

КИ Клаксвик (Фарерские острова) - "Мальме" (Швеция) 3:2 (первый матч – 1:4)

Голы: Бернтссон 2, Фредериксберг 65, Фредериксберг 90+5 - Болин 13, Кристиансен 59

Это тот случай, когда все довольны. КИ Клаксвик не мог рассчитывать на общий проход дальше, да и Лига чемпионов, если честно, - турнир не для этой команды. В домашнем матче фарерцы хлопнули дверью, поэтому могут со спокойной душой готовиться к Лиге Европы. А вот "Мальме" нацеливается на основной этап Лиги чемпионов. Однако до него еще далеко.