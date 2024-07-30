ЛЧ. Карабах не оставил шансов чемпиону Гибралтара (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

Карабах" (Азербайджан) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 5:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Жуниньо 17, Жуниньо 31, Жуниньо 44, Бензия 66, Андраде 72

Соперники разного класса - поэтому и такая большая разница в счете. "Линкольн Ред Импс" вылетает в Лигу Европы и даже там ему будет очень сложно. Ну а "Карабах" продолжает мечтать о Лиге чемпионов. Следующий соперник в отборе, - победитель пары "Лудогорец" - "Динамо" (Минск), - участнику плей-офф последней Лиги Европы также по зубам.

"Петрокуб" (Молдова) 20:00 АПОЭЛ (Кипр) (первый матч – 0:1)

Голы:

"Спарта" (Чехия) 20:00 "Шемрок Роверс" (Ирландия) (первый матч – 2:0)

Голы:

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) 21:00 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:5)

Голы:

"Слован" (Словакия) 21:30 "Целье" (Словения) (первый матч – 1:1)

Голы:

Фенербахче" (Турция) 20:00 "Лугано" (Швейцария) (первый матч – 4:3)

Голы:

КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 1:4)

Голы: