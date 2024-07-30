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Шовковский: Профессионалы не должны отличать победы от поражений и готовиться к любой игре с максимальным желанием
После победы 6:2 Динамо сыграет ответный матч с Партизаном
fcdynamo.com
Главный тренер "
- Безусловно, первая игра имеет большое значение, но профессионалы не должны отличать победы от поражений и готовиться к любой игре с максимальным желанием проявить свои лучшие качества – как каждый игрок, так и команда в целом. Поэтому к этой игре мы готовились с большим желанием продемонстрировать хорошую игру, свои бойцовские качества. Как говорится, мы сыграли только первый тайм, второй уже состоится завтра на этом стадионе.
- Есть ли какие кадровые проблемы в команде? Стоит ли ожидать какие-то ротации в составе, учитывая результат первого матча?
- Пока в заявку на игру не попадает только Александр Тимчик. К команде присоединились Тарас Михавко и Матвей Пономаренко, выступавшие на юношеском чемпионате Европы. Они готовятся вместе с командой уже. Все в строю и готовятся к предстоящей игре. Что касается непосредственно стартового состава, то будем решать сегодня вечером или завтра с утра внесем определенные коррективы. Но об этом вы узнаете уже перед матчем.
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