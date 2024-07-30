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Ярмоленко: В целом, настраиваться на ответный матч с Партизаном было не тяжело

Лига Чемпионов
Обновлено

В первом матче киевляне разгромили соперника 6:2

Ярмоленко: В целом, настраиваться на ответный матч с Партизаном было не тяжело

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского "Партизана". В первом поединке киевляне разгромили соперника 6:2.

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- Андрей, трудно ли настраиваться морально на ответный матч после уверенной победы в первом поединке?

- В целом, не тяжело. Мы профессионалы знаем, что дальше проходит команда, которая выигрывает противостояние по сумме двух поединков. Потому мы настраиваемся на серьезную игру. Хорошо, что добились такого результата в первом матче, но завтра будет совсем другая игра.

– Поделитесь впечатлениями от первого матча – как игры, так и атмосферы, которую создали болельщики на трибунах?

- Конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков, украинцев, которые пришли на этот матч и поддержали нас. Но я бы не хотел говорить сейчас о первом матче, поскольку это уже история, и нам нужно настраиваться на предстоящий поединок, как будто это будет только первая игра в противостоянии. Нам нужно забыть этот результат и выходить показывать хороший футбол и добиваться результата.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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