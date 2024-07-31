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Буряк: Не хотелось бы, чтобы матч в Белграде превратился в политическую акцию. Нужно выпускать тот же состав, что в Люблине

Лига Чемпионов
Обновлено

Бывший полузащитник киевлян подчеркнул основные нюансы второй игры

Буряк: Не хотелось бы, чтобы матч в Белграде превратился в политическую акцию. Нужно выпускать тот же состав, что в Люблине

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер команды поделился важными советами накануне продолжения дуэли против "Партизана".

“Результат, который “Динамо” получило в первой игре, нужно закрепить. К ответному матчу нужно подойти максимально серьезно, несмотря на гандикап в 4 гола.

В Белграде всегда было сложно играть еще со времен Югославии. Сербские команды дома играют с двойной мотивацией. Очень хорошо, что игра пройдет при пустых трибунах, потому что сербские фаны – это отдельный разговор. Самые безумные в Европе после турок.

Не хотелось бы, чтобы матч в Белграде превратился в политическую акцию. Динамовцам нужно думать исключительно о результате. Половина дела сделана".

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"Сезон только начался, футболистам нужно играть. Думаю, что нужно выпускать в Белграде тот же состав, что и в Люблине. По этой теме общался с Шовковским пару дней назад. Я его предостерегал, потому что ротации иногда плохо заканчиваются. Сейчас у тренеров есть возможность провести 5 замен.

Динамовцам в каждой игре нужно доказывать, что разгром "Партизана" был закономерным, а не случайным. 70-80 минут подопечные Шовковского показывали классный футбол. Могу отметить Дениса Попова, Николая Шапаренко, Владислав Кабаев хорошо сыграл”, – заявил Буряк.

Леонид Буряк защищал цвета "Динамо" с 1973 по 1984 год.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
31.07.2024 в 08:19
Хорошо, конечно, что нам подыграли и наказали Партизан лишив их поддержки болельщиков, но все равно, расслаблять бывалые булки Динамо - рано!
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
31.07.2024 в 08:19
Хорошо, конечно, что нам подыграли и наказали Партизан лишив их поддержки болельщиков, но все равно, расслаблять бывалые булки Динамо - рано!
Ответить
0
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