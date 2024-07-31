Буряк: Не хотелось бы, чтобы матч в Белграде превратился в политическую акцию. Нужно выпускать тот же состав, что в Люблине

Экс-тренер команды поделился важными советами накануне продолжения дуэли против "Партизана".

“Результат, который “Динамо” получило в первой игре, нужно закрепить. К ответному матчу нужно подойти максимально серьезно, несмотря на гандикап в 4 гола.

В Белграде всегда было сложно играть еще со времен Югославии. Сербские команды дома играют с двойной мотивацией. Очень хорошо, что игра пройдет при пустых трибунах, потому что сербские фаны – это отдельный разговор. Самые безумные в Европе после турок.

Не хотелось бы, чтобы матч в Белграде превратился в политическую акцию. Динамовцам нужно думать исключительно о результате. Половина дела сделана".