Тренер Партизана: У Динамо есть недостатки, я говорил об этом со своими игроками

Наставник белградского клуба дал комментарий пресс-службе накануне ответного матча.

"Динамо" – физически доминантная команда, которая имеет отличные технические качества. У них также есть некоторые недостатки, я говорил об этом со своими игроками. Мы должны следить за их атакующим звеном, потому что они завершают атаки с большим количеством игроков в штрафной площадке соперника".

"Каждый счет в выездном матче, который вы играете дома, положительный. Ты можешь иметь положительный результат и не знаешь, сможешь ли ты пройти дальше или нет. Я не рассматриваю это (проход дальше) исключительно путём ничьей или победы (в первом матче)”, – отметил наставник сербской команды.