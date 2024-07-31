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Тренер Партизана: У Динамо есть недостатки, я говорил об этом со своими игроками
Александар Станоевич планирует ими воспользоваться
Фото з відкритих джерел
Наставник белградского клуба дал комментарий пресс-службе накануне ответного матча.
"Динамо" – физически доминантная команда, которая имеет отличные технические качества. У них также есть некоторые недостатки, я говорил об этом со своими игроками. Мы должны следить за их атакующим звеном, потому что они завершают атаки с большим количеством игроков в штрафной площадке соперника".
"Каждый счет в выездном матче, который вы играете дома, положительный. Ты можешь иметь положительный результат и не знаешь, сможешь ли ты пройти дальше или нет. Я не рассматриваю это (проход дальше) исключительно путём ничьей или победы (в первом матче)”, – отметил наставник сербской команды.
Поединок начнется сегодня в 21.00.
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