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Партизан - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Партизан - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
fcdynamo.com
Сегодня, 31 июля "Динамо" проведет ответный матч против "Партизана" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра пройдет в столице Сербии. Начало - в 21:00 по Киеву.
В первом поединке киевляне разгромили соперников со счетом 6:2.
Победитель из этой пары в третьем квалификационном раунде встретится с шотландским ФК "Рейнджерс".
Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо" Киев.
К тому же состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25
31.07.2024
Сербия, стадион "Райко Митич"
"Партизан" 21:00 "Динамо"
Видеотрансляция - 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо" Киев
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
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