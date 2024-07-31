Партизан - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 31 июля "Динамо" проведет ответный матч против "Партизана" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра пройдет в столице Сербии. Начало - в 21:00 по Киеву.

В первом поединке киевляне разгромили соперников со счетом 6:2.

Победитель из этой пары в третьем квалификационном раунде встретится с шотландским ФК "Рейнджерс".

Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо" Киев.

К тому же состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

31.07.2024

Сербия, стадион "Райко Митич"

"Партизан" 21:00 "Динамо"

Видеотрансляция - 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо" Киев

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>