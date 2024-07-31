  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вспомните состав Динамо в выездном матче группового этапа Лиги Европы 2017/18 против Партизана? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вспомните состав Динамо в выездном матче группового этапа Лиги Европы 2017/18 против Партизана? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов

Кого было вспомнить труднее всего?

Вспомните состав Динамо в выездном матче группового этапа Лиги Европы 2017/18 против Партизана? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

31 июля киевское "Динамо" на выезде проведет ответный матч против "Партизана" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25. Напомним, в первом матче украинцы разгромили сербов 6:2.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

За время независимости Украины киевляне уже однажды играли в гостях против данной команды. Было это в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы 2017/18. Тогда "динамовцы" одержали волевую победу 3:2, уступая по ходу матча 0:2.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, хорошо ли вы помните стартовый состав "Динамо" в том выездном поединке против "Партизана" в ЛЕ 2017/18. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет попадаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

По теме
yellow-arrow
Партизан - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Тренер Партизана: У Динамо есть недостатки, я говорил об этом со своими игроками
yellow-arrow
Буряк: Не хотелось бы, чтобы матч в Белграде превратился в политическую акцию. Нужно выпускать тот же состав, что в Люблине
Партизан (Белград) Лига чемпионов Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости