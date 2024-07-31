Вспомните состав Динамо в выездном матче группового этапа Лиги Европы 2017/18 против Партизана? Квиз от UA-Футбол

31 июля киевское "Динамо" на выезде проведет ответный матч против "Партизана" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25. Напомним, в первом матче украинцы разгромили сербов 6:2.

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За время независимости Украины киевляне уже однажды играли в гостях против данной команды. Было это в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы 2017/18. Тогда "динамовцы" одержали волевую победу 3:2, уступая по ходу матча 0:2.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, хорошо ли вы помните стартовый состав "Динамо" в том выездном поединке против "Партизана" в ЛЕ 2017/18. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет попадаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.