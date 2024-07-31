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С Партизаном не сыграет. Тымчик продолжает восстановление после травмы

Лига Чемпионов

Возвращение игрока в общую группу планируется по приезду в Люблин

С Партизаном не сыграет. Тымчик продолжает восстановление после травмы

Фото: ФК Динамо Київ

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Защитник "Динамо" Александр Тымчик продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы передней поверхности бедра, сообщает клубная пресс-служба.

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Партизана" Александр не сыграет точно, но по возвращении в Люблин планируется перевод защитника в общую группу.

Отмечается, что Тымчик будет целенаправленно готовиться без каких-либо ограничений уже к предстоящим поединкам.

Ответный матч "Партизан" - "Динамо" состоится сегодня, 31 июля и начнется в 21:00.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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