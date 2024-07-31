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Динамо проведет матч против Партизана в сине-желтом комплекте

Лига Чемпионов

Эта форма является данью государству и украинскому флагу

Динамо проведет матч против Партизана в сине-желтом комплекте

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 31 в Белграде состоится ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Партизаном" и "Динамо".

Гостевой для киевлян поединок пройдет на стадионе "Партизан" и начнется в 21:00 по киевскому.

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

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Киевский клуб сыграет в комплекте формы сине-желтого цвета. Динамовский вратарь наденет серый комплект.

Хозяева проведут матч в бело-черных футболках, а голкипер "Партизана" сыграет в форме оранжевого цвета.

Напомним, в первом поединке киевляне разгромили соперников со счетом 6:2.

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Партизан (Белград) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
31.07.2024 в 13:58
Молодці, гарний вибір!!!. А кляті серби нехай від злості скулять
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0
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Комментарии 5
Dr. House (Поділля)
31.07.2024 в 13:58
Молодці, гарний вибір!!!. А кляті серби нехай від злості скулять
Ответить
0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
31.07.2024 в 13:40
Играют две прорасийские команды. Одна из страны, которая дружит и работает на путина, у второй президент дружит и работает на путина! Какое отношение эта игра имеет к украинским болельщикам?? Никакое! Украинцы начнут болеть за свою команду лишь тогда, когда в бой вступит великолепный Вернидуб и его грозные непобедимые орлы! Потому что Кривбасс это и есть настоящая украинская команда! В отличие от кремлевского шахтера и динама у которых хозяева ахметов и суркисы катсапские пи*дарасы! Делай правильный выбор украинец! Болей за своих!!!
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0
8
tekutiev (донецк,Украина)
31.07.2024 в 13:55
посмотрим как будут ...... твой кривбасс с венидубом.если за кого-то болеет долб......б жажа - эта команда в .опе.доказано неоднократно.и не выступай от имени всех украинцев.ты тупое чмо
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6
1
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жажа_the_best (Харьков)
31.07.2024 в 13:58
пшл нхй сепар конченный!
 
0
7
tekutiev (донецк,Украина)
31.07.2024 в 14:01
на.... пойдёшь ты продажная падаль.и ещё отсосёшь у меня.сиди в паРаше молча.и не забу подмыться вонючий петух
 
6
0

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