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Динамо проведет матч против Партизана в сине-желтом комплекте
Эта форма является данью государству и украинскому флагу
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 31 в Белграде состоится ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Партизаном" и "Динамо".
Гостевой для киевлян поединок пройдет на стадионе "Партизан" и начнется в 21:00 по киевскому.
Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.
Киевский клуб сыграет в комплекте формы сине-желтого цвета. Динамовский вратарь наденет серый комплект.
Хозяева проведут матч в бело-черных футболках, а голкипер "Партизана" сыграет в форме оранжевого цвета.
Напомним, в первом поединке киевляне разгромили соперников со счетом 6:2.
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