Динамо проведет матч против Партизана в сине-желтом комплекте

Сегодня, 31 в Белграде состоится ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между "Партизаном" и "Динамо".

Гостевой для киевлян поединок пройдет на стадионе "Партизан" и начнется в 21:00 по киевскому.

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

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Киевский клуб сыграет в комплекте формы сине-желтого цвета. Динамовский вратарь наденет серый комплект.

Хозяева проведут матч в бело-черных футболках, а голкипер "Партизана" сыграет в форме оранжевого цвета.

Напомним, в первом поединке киевляне разгромили соперников со счетом 6:2.