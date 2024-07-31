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Официально: жеребьёвка Лиги чемпионов 2024/25 пройдёт в новом формате

Лига Чемпионов
Обновлено

Логичный шаг для облегчения процедуры

Официально: жеребьёвка Лиги чемпионов 2024/25 пройдёт в новом формате

uefa.com

Новина українською

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона 2024/25 будет проводиться компьютером.

Данное решение обусловлено тем, что для проведения привычной процедуры жеребьевки в условиях нового формата турнира потребовалось бы около 1000 шаров, а на сцене было бы не менее 36 чаш.

Чтобы жеребьевка не затянулась надолго, автоматизированное программное обеспечение случайным образом распределит по четырем корзинам для каждой команды восемь соперников, а также определит какие матчи будут сыграны дома, а какие на выезде.

Напомним, своих соперников на основной стадии команды узнают в четверг, 29 августа.

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Опубликовал: Александр Бураков
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