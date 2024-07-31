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Официально: жеребьёвка Лиги чемпионов 2024/25 пройдёт в новом формате
Логичный шаг для облегчения процедуры
uefa.com
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона 2024/25 будет проводиться компьютером.
Данное решение обусловлено тем, что для проведения привычной процедуры жеребьевки в условиях
Чтобы жеребьевка не затянулась надолго, автоматизированное программное обеспечение случайным образом распределит по четырем корзинам для каждой команды восемь соперников, а также определит какие матчи будут сыграны дома, а какие на выезде.
Напомним, своих соперников на основной стадии команды узнают в четверг, 29 августа.
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???? OFFICIAL! The draw for the 2024/25 Champions League will be carried out by a computer. ????️????— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 31, 2024
To carry out a normal draw of this new format, nearly 1000 balls would have been used, with at least 36 bowls on stage. ????
To avoid the draw from dragging out for a long time, … pic.twitter.com/Y3OwMZ6zwL
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