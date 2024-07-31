Шелаев: Шовковский не будет менять победный состав и Ярмоленко выйдет с первых минут

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в комментарии Sport.ua поделился своими ожиданиями от ответного матча между "Партизаном" и "Динамо", который состоится сегодня в 21:00.

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– Динамовцы после разгромной победы в Люблине не должны иметь проблем в ответном матче. Тем более, что пройдет он без болельщиков, которые являются для "Партизана" настоящим 12 игроком, всегда гонящим команду вперед.

Все же, 6:2 в первом противостоянии – счет более, чем комфортный. Однако, убежден, что наставник киевлян Александр Шовковский позаботится, чтобы его подопечные вышли на поле без шапкозакидательского настроения. Лига чемпионов этого не прощает.

– По вашему мнению, появится ли в стартовом составе Андрей Ярмоленко, который в Люблине действовал не лучшим образом?

– На мой взгляд, Шовковский не будет менять победный состав и Ярмоленко выйдет с первых минут. Ветерану нужен игровой тонус, тем более, что Шовковский не скрывает заинтересованность в Ярмоленко.

– Следует ли ожидать от "Партизана" вспышки активности в дебюте, ведь быстрый гол может в некоторой степени способствовать возвращению интриги?

– Не исключаю вариант, что на стартовых минутах больше будут наступать хозяева, но динамовцы постепенно отодвинут игру от своих владений и в дальнейшем будут действовать с позиции силы. Помнится, в отборе на чемпионат Европы 2020 года национальная сборная Украины сокрушила во Львове сербов – 5:0 и многие эксперты придерживались мнения, что на своем поле балканцы возьмут уверенный реванш. Однако этого не произошло, соперничество шло на встречных курсах и завершилось результативной ничьей – 2:2.

Думаю, что и на этот раз будет подписано мирное соглашение, или с минимальным преимуществом в счете верх возьмут динамовцы.

– В отличие от киевлян, которые в УПЛ еще не стартовали. "Партизан" в чемпионате Сербии уже одержал две уверенные победы и возглавляет турнирную таблицу. Это как-то может сказаться на ходе сегодняшнего противостояния?

– Прежде всего, это разные турниры. В первом матче в Люблине "Динамо" продемонстрировало свою лучшую игру за последние годы. Убежден, что это запечатлелось в памяти футболистов "Партизана". Поэтому психологическое преимущество будет на стороне гостей. Да, белградцы будут делать попытки реабилитироваться за разгромное поражение, но у киевлян более сбалансированный состав, выше исполнительское мастерство. И это даст о себе знать, - считает Шелаев.